Pri platení vás skontroluje iba vaše svedomie. Samoobslužný obchodík pani Marty je medzi Slovákmi hitom
Kytice zo skrine v Dolných Lefantovciach v okrese Nitra.
Kytice zo skrine v Dolných Lefantovciach v okrese Nitra.

Nápad vznikol vďaka babkinej starej skrini.

„Nech sa páči, obslúžte sa sami,“ víta nenápadný stánok okoloidúcich v Dolných Lefantovciach v okrese Nitra. Namiesto predavača tu stojí dôvera a poctivosť – a práve to robí z tohto miesta malý fenomén, ktorý si získava čoraz viac Slovákov.

Babkina skriňa

Za nápadom stojí Marta Bedeová Gálová, ktorá o vlastnom kvetinovom stánku snívala celé roky. Myšlienka však vždy ostala len v hlave. Chýbal čas, vhodné miesto, dostatok kvetov aj odvaha pustiť sa do niečoho nového. Zlom prišiel nečakane. V tmavej komore u svojej babky objavila staručkú skriňu.

Nik ho nestráži a aj tak nik neodchádza bez platenia. Špeciálny stánok s jahodami slúži už tretí rok

„Vedela som, že jedného dňa opäť rozkvitne,“ uviedla v statuse na Facebooku. A presne to sa aj stalo, no namiesto šiat ju dnes zapĺňajú čerstvé, voňavé kvety z malej kvetinovej farmy. „Vďaka pomoci môjho manžela a priateľov prvýkrát po dlhých rokoch znovu otvorila svoje dvere a zažiarila v plnej kráse,“ prezradila o skrini, ktorú premenila na originálny samoobslužný obchodík, ktorý láka nielen krásou, ale aj príbehom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marta priznala, že láska ku kvetom ju sprevádza od detstva. „Nestačili mi už len sušené kvety, začala som pestovať aj čerstvé – presne také, aké si pamätám zo záhrady mojej babky,“ vysvetlila. V jej ponuke nechýbajú tulipány, narcisy, modrice, hyacinty, papuľky, dálie, cínie, gladioly či astry.

Ako na poctivý nákup

Každá kytica nesie kúsok nostalgie aj symboliky. „Mám rada, keď veci majú dušu. Chcem, aby kvety pôsobili ako z babičkinej záhradky,“ dodala s radosťou. Stánok otvorila prvýkrát začiatkom apríla a okamžite zožal veľký úspech. Ľudí oslovil nielen výber kvetov, ale aj samotný princíp fungovania.

