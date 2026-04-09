Lekárnička Elenka celý život zháňala lieky pre pacientov. Teraz sama nemá peniaze na liečbu rakoviny - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Lekárnička Elenka celý život zháňala lieky pre pacientov. Teraz sama nemá peniaze na liečbu rakoviny
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Pavel Bruchala / S Mariannou Ďurianovou.

Je odhodlaný bojovať za lásku. Pavel Bruchala sa roky nevedel zbaviť nálepky, ktorá mu zatvárala dvere

Vladimír Weiss mladší s mamou.

Neudržal si rodinu a zrútil sa mu svet. Vladko Weiss dva roky nepije a vie, že každý sa dokáže zmeniť

Pavel Bruchala / S Mariannou Ďurianovou.

Je odhodlaný bojovať za lásku. Pavel Bruchala sa roky nevedel zbaviť nálepky, ktorá mu zatvárala dvere

Vladimír Weiss mladší s mamou.

Neudržal si rodinu a zrútil sa mu svet. Vladko Weiss dva roky nepije a vie, že každý sa dokáže zmeniť

SLEDUJE NÁS 207 290 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Lekárnička Elenka celý život zháňala lieky pre pacientov. Teraz sama nemá peniaze na liečbu rakoviny

Pani Elenka.
Pani Elenka. — Foto: Donio.sk

Prvé dávky jej zaplatili kolegyne, no ďalšia liečba je už nad ich možnosti.

Sú ľudia, ktorí svoju prácu nerobia len preto, že musia. Robia ju, pretože ju milujú, veria, že má zmysel a že za každým receptom stojí konkrétny človek. Pani Elenka je presne taká. Ako uviedol portál Donio, už od 1. augusta 1985 s výnimkou krátkej materskej dovolenky pracuje v jednej mestskej lekárni, kde vždy razila jedinú cestu – pacient na prvom mieste. Žena, ktorá 40 rokov zháňala lieky pre pacientov, teraz sama nemá peniaze na liečbu rakoviny. Nemusí v tom byť však sama.

Pani Elenka.
Pani Elenka. Foto: Donio.sk

So všetkým si poradila

Jej kolegovia ju opísali ako prototyp ideálneho zamestnanca: pohotovú, bystrú, pracovitú. „Práca je jej zábavou i koníčkom – patrí k tzv. starej škole, ctí si zákony klasickej apotéky,“ prezradila Elenkina šéfka, ktorá vie, že jej zamestnankyňa venovala práci aj veľa svojho voľného času.

Elenkinou pracovnou náplňou boli najmä objednávky liekov, no v skutočnosti robila oveľa viac. Zháňala aj tie ťažko dostupné, vybavovala výnimky, komunikovala s poisťovňami a robila všetko preto, aby sa pacient dostal k liečbe, ktorú potrebuje. Pre mnohých bola istotou, že keď niečo nejde, Elenka si s tým poradí. S kolegyňami tvorí tím už viac než 20 rokov. Tím, ktorý už dávno nie je len pracovným kolektívom, ale rodinou.

Problémy s poisťovňou

Práve ony dnes stoja pri nej v najťažšej chvíli a založili verejnú zbierku na webe Donio. V decembri 2025 Elenke totiž diagnostikovali zákerné onkologické ochorenie – choleangiokarcinóm. Odvtedy statočne bojuje a podstupuje chemoterapiu. Kontrolné CT vyšetrenie však ukázalo, že choroba napriek liečbe postupuje. Lekári preto odporučili imunoterapiu, ktorá by jej mohla dať šancu priebeh ochorenia zastaviť alebo aspoň spomaliť.

Paradoxne, žena, ktorá celý život pomáhala pacientom dostať sa k liekom, dnes sama nemá prístup k liečbe, ktorú potrebuje. Zdravotná poisťovňa jej ju neschválila pre vyčerpanie finančných prostriedkov.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

