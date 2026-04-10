Postavila sa za mafiána, lebo bol jej mužom. Zuzana Marošová mala na úteku 8 zamestnaní, aby uživila deti
Pavel Bruchala / S Mariannou Ďurianovou.

Je odhodlaný bojovať za lásku. Pavel Bruchala sa roky nevedel zbaviť nálepky, ktorá mu zatvárala dvere

Pred dovolenkou pošlú hotelu jeden e-mail a získajú viac. Trik od mamičky Eriky si pochvaľujú tisíce ľudí

Spomienkové turné ukázalo, že je o skupinu stále záujem.

Angela by ste dnes nespoznali. Takto žijú členovia Kelly Family, ktorých mali na plagátoch aj Slováci

Herečka Juliána Brutovská / Herečka Jana Oľhová

Nechce byť len „tá Oľhová“. Juliána Brutovská si ide vlastnou cestou a úspechom prekonala aj svoju mamu

Pavel Bruchala / S Mariannou Ďurianovou.

Je odhodlaný bojovať za lásku. Pavel Bruchala sa roky nevedel zbaviť nálepky, ktorá mu zatvárala dvere

Vladimír Weiss mladší s mamou.

Neudržal si rodinu a zrútil sa mu svet. Vladko Weiss dva roky nepije a vie, že každý sa dokáže zmeniť

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom zmizol. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Július Boško / Domáca treska.

Legendárny recept vymyslel vyučený cukrár. Pripravte si skvelú domácu tresku, takto chutí najlepšie

Zosnulý chirurg Jozef Barinka.

Pacientov vítal s úsmevom, aj keď bol unavený. Slováci sa lúčia s výnimočným chirurgom Jožkom

Pavel Bruchala / S Mariannou Ďurianovou.

Je odhodlaný bojovať za lásku. Pavel Bruchala sa roky nevedel zbaviť nálepky, ktorá mu zatvárala dvere

Tatiana Drexler s prvým manželom.

Päť rokov chodila do Moskvy, aby splatila exmanželove dlhy. Tatiana Drexler bojovala o prežitie

Zuzana Pravňanská / Spadla z oblakov

Tyran ju presvedčil, že na vine je ona. Majka z Gurunu obsluhuje v mäsiarstve a je najšťastnejšia na svete

Vladimír Weiss mladší s mamou.

Neudržal si rodinu a zrútil sa mu svet. Vladko Weiss dva roky nepije a vie, že každý sa dokáže zmeniť

Ilustračné foto

Tento chlieb kupujeme vo veľkom, ale podľa odborníkov je najhorší. Zdravšou voľbou je iný druh pečiva

Postavila sa za mafiána, lebo bol jej mužom. Zuzana Marošová mala na úteku 8 zamestnaní, aby uživila deti

Zuzana Marošová urobila za minulosťou bodku a život si vychutnáva. Vľavo Karol Mello. — Foto: Reprofoto/YouTube.com, Doku Sk, Cz, GER ( Slovenska Mafia 9 K Mello a Mellovci Súmrak Bossov Mafiáni), Facebook, Zuzana Marosova

Známa herečka bola v minulosti vydatá za mafiána z hornej Nitry, s ktorým má aj dvoch synov.

„Mala som dvadsaťštyri rokov, nevedela som, čo mám robiť. Mám sa skrývať? Mám utekať? Čo je správne?“ spomínala Zuzana Marošová na osudné momenty, keď zahodila svoj dovtedajší život a utiekla s prievidzkým mafiánom Karolom Mellom. Bola doňho zamilovaná. Známa slovenská herečka nebola prvá ani posledná, ktorú očaril muž z podsvetia - aj v našom šoubiznise by sme totiž našli aj iné dámy, na ktoré mali muži s temnou povesťou veľmi silný vplyv.

Keď však Zuzana a Karol ušli do zahraničia, šokovali tým celú slovenskú verejnosť. Mafiána z hornej Nitry totiž polícia spájala s viacerými vraždami. Herečka ho bránila zubami-nechtami, neskôr sa za neho aj vydala a má s ním dvoch synov. Život na úteku však podla nej nebol žiadna prechádzka ružovou záhradou a aby Zuzana uživila svoje deti, musela sa poriadne obracať. Mala dokonca až osem zamestnaní.

Dnes je to všetko minulosť. Zuzana sa rozišla s Mellom a vrátila sa na Slovensko, kde sa opäť uplatnila a podľa medializovaných správ zblížila s podnikatelom Richardom. Pri pohľade na jej sociálne siete sa dá povedať, že našla svoj pokoj a užíva si, čo jej život ponúka.

Bratia Mellovci

Zuzana Marošová je rodáčka z Komárna. Absolvovala bratislavské konzervatórium, neskôr sa rozhodla pre štúdium na Vysokej škole múzických umení a po skončení školy bola členkou Slovenského národného divadla.

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.
Prečítajte si tiež: Keď skončil vo väzení, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých momentoch stála za kontroverzným mužom

Jej život sa však obrátil naruby po tom, ako sa dala dokopy s prievidzkým zločincom Karolom Mellom. Ten aj so svojím mladším bratom Ivanom páchal v 90. rokoch trestnú činnosť na hornom Ponitrí a neskôr sa spolčil aj s Mikulášom Černákom. Nezostalo len pri "obyčajnom" násilí a zlodejstve.

Šok a pohoršenie

„Spočiatku nepredstavovali v kontexte dobových slovenských reálií extra výnimočné postavenie a silu, tie nadobudli potom, ako využili vplyv Mikuláša Černáka, keď im pomohol zbaviť sa konkurencie na hornom Ponitrí,“ vysvetlil v rozhovore pre Plus Jeden Deň bezpečnostný analytik a novinár Milan Žitný. Potom už bratom Mellovcom nik nestál v ceste a nasledovalo vyberanie výpalného, vydieračstvo, násilie, ale aj vraždy.

Monika Nemčoková obliekala v minulosti mafiánskeho bossa Mikuláša Černáka.
Prečítajte si tiež: Čo za to chceš, Topánočka, pýtal sa. Stylistka Mikuláša Černáka Monika za minulosťou zatvorila dvere

Mello napokon v roku 2006 ušiel pred spravodlivosťou do zahraničia a a úteku ho sprevádzala aj jeho partnerka, herečka Zuzana Marošová. Tá mu neskôr dokonca povedala aj svoje áno a priviedla na svet dvoch synov. Jej čin vtedy šokoval verejnosť a vyvolal veľké pohoršenie.

Mala 24 a pod srdcom dieťa

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…