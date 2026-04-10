Postavila sa za mafiána, lebo bol jej mužom. Zuzana Marošová mala na úteku 8 zamestnaní, aby uživila deti
Známa herečka bola v minulosti vydatá za mafiána z hornej Nitry, s ktorým má aj dvoch synov.
„Mala som dvadsaťštyri rokov, nevedela som, čo mám robiť. Mám sa skrývať? Mám utekať? Čo je správne?“ spomínala Zuzana Marošová na osudné momenty, keď zahodila svoj dovtedajší život a utiekla s prievidzkým mafiánom Karolom Mellom. Bola doňho zamilovaná. Známa slovenská herečka nebola prvá ani posledná, ktorú očaril muž z podsvetia - aj v našom šoubiznise by sme totiž našli aj iné dámy, na ktoré mali muži s temnou povesťou veľmi silný vplyv.
Keď však Zuzana a Karol ušli do zahraničia, šokovali tým celú slovenskú verejnosť. Mafiána z hornej Nitry totiž polícia spájala s viacerými vraždami. Herečka ho bránila zubami-nechtami, neskôr sa za neho aj vydala a má s ním dvoch synov. Život na úteku však podla nej nebol žiadna prechádzka ružovou záhradou a aby Zuzana uživila svoje deti, musela sa poriadne obracať. Mala dokonca až osem zamestnaní.
Dnes je to všetko minulosť. Zuzana sa rozišla s Mellom a vrátila sa na Slovensko, kde sa opäť uplatnila a podľa medializovaných správ zblížila s podnikatelom Richardom. Pri pohľade na jej sociálne siete sa dá povedať, že našla svoj pokoj a užíva si, čo jej život ponúka.
Bratia Mellovci
Zuzana Marošová je rodáčka z Komárna. Absolvovala bratislavské konzervatórium, neskôr sa rozhodla pre štúdium na Vysokej škole múzických umení a po skončení školy bola členkou Slovenského národného divadla.
Jej život sa však obrátil naruby po tom, ako sa dala dokopy s prievidzkým zločincom Karolom Mellom. Ten aj so svojím mladším bratom Ivanom páchal v 90. rokoch trestnú činnosť na hornom Ponitrí a neskôr sa spolčil aj s Mikulášom Černákom. Nezostalo len pri "obyčajnom" násilí a zlodejstve.
Šok a pohoršenie
„Spočiatku nepredstavovali v kontexte dobových slovenských reálií extra výnimočné postavenie a silu, tie nadobudli potom, ako využili vplyv Mikuláša Černáka, keď im pomohol zbaviť sa konkurencie na hornom Ponitrí,“ vysvetlil v rozhovore pre Plus Jeden Deň bezpečnostný analytik a novinár Milan Žitný. Potom už bratom Mellovcom nik nestál v ceste a nasledovalo vyberanie výpalného, vydieračstvo, násilie, ale aj vraždy.
Mello napokon v roku 2006 ušiel pred spravodlivosťou do zahraničia a a úteku ho sprevádzala aj jeho partnerka, herečka Zuzana Marošová. Tá mu neskôr dokonca povedala aj svoje áno a priviedla na svet dvoch synov. Jej čin vtedy šokoval verejnosť a vyvolal veľké pohoršenie.