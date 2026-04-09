Po nezvestnom dievčati pátrali 32 rokov. Keď ju policajti našli, jej reakcia ich úplne šokovala - Dobré noviny
Dobré noviny
Po nezvestnom dievčati pátrali 32 rokov. Keď ju policajti našli, jej reakcia ich úplne šokovala
Pavel Bruchala / S Mariannou Ďurianovou.

Je odhodlaný bojovať za lásku. Pavel Bruchala sa roky nevedel zbaviť nálepky, ktorá mu zatvárala dvere

Vladimír Weiss mladší s mamou.

Neudržal si rodinu a zrútil sa mu svet. Vladko Weiss dva roky nepije a vie, že každý sa dokáže zmeniť

Artur prežil ťažké detstvo, ale žije spokojne.

Po maminej smrti neslávil Vianoce. Syn Ivety Bartošovej si vybral život v ústraní a našiel šťastie v láske

Eva Mores.

Snaží sa byť čo najlepšou verziou seba. Eva Mores pochopila, že v živote po nás ostane jediná vec

Ilustračná fotografia / Homolica

Pavel našiel na pláži v Egypte prekrásnu mušľu a teraz varuje turistov: Neurobte rovnakú chybu ako ja

Pavel Bruchala / S Mariannou Ďurianovou.

Je odhodlaný bojovať za lásku. Pavel Bruchala sa roky nevedel zbaviť nálepky, ktorá mu zatvárala dvere

Vladimír Weiss mladší s mamou.

Neudržal si rodinu a zrútil sa mu svet. Vladko Weiss dva roky nepije a vie, že každý sa dokáže zmeniť

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom zmizol. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Ivana Gáborík.

Ak chudnete, musíte si ju navariť. Sila zelenej polievky Ivany Gáborík sa skrýva v kombinácii korenín

Július Boško / Domáca treska.

Legendárny recept vymyslel vyučený cukrár. Pripravte si skvelú domácu tresku, takto chutí najlepšie

Pavel Bruchala / S Mariannou Ďurianovou.

Je odhodlaný bojovať za lásku. Pavel Bruchala sa roky nevedel zbaviť nálepky, ktorá mu zatvárala dvere

Tatiana Drexler s prvým manželom.

Päť rokov chodila do Moskvy, aby splatila exmanželove dlhy. Tatiana Drexler bojovala o prežitie

Ilustračné foto

Tento chlieb kupujeme vo veľkom, ale podľa odborníkov je najhorší. Zdravšou voľbou je iný druh pečiva

Zuzana Pravňanská / Spadla z oblakov

Tyran ju presvedčil, že na vine je ona. Majka z Gurunu obsluhuje v mäsiarstve a je najšťastnejšia na svete

Vladimír Weiss mladší s mamou.

Neudržal si rodinu a zrútil sa mu svet. Vladko Weiss dva roky nepije a vie, že každý sa dokáže zmeniť

Po nezvestnom dievčati pátrali 32 rokov. Keď ju policajti našli, jej reakcia ich úplne šokovala

Z nezvestného dievčaťa je už 44-ročná žena.
Z nezvestného dievčaťa je už 44-ročná žena. — Foto: FB Gila County Sheriff's Office; Pixabay.com

Policajti sa vrátili k nevyriešenému prípadu a tešili sa predčasne.

Po pátraní, ktoré trvalo 32 rokov, oznamovali radostnú správu, no nečakali, že celý prípad sa tým ešte viac zamotá. Keď v roku 1994 vtedy 13-ročná Christina Planteová zmizla z malého mesta v americkej Arizone, polícia bola bezmocná ešte dlhé roky.

Išla do stajne a zmizla

Christina žila v malom meste, v ktorom každý každého poznal. Zo všetkého najviac milovala kone, pričom práve cesta do stajní bola posledným momentom, keď ju niekto z blízkych videl. Článok z miestnych novín, ktorý vyšiel dva dni po zmiznutí, hovoril o tom, že priateľom spomínala, že by najradšej ušla, ale nikto z nich ju nebral príliš vážne.

Polícia sa k prípadu vracala pravidelne.
Polícia sa k prípadu vracala pravidelne. Foto: Pixabay.com

„Nemyslia si, že by niekedy odišla bez svojho koňa a brata,“ uviedol pre noviny bývalý zástupca šerifa Terry Hudgens, ktorý prípad vyšetroval ako prvý. Christina v tom čase žila u tety a strýka, ktorí dokonca vyhlásili odmenu 10-tisíc dolárov za informácie, ktoré by viedli k jej nájdeniu. Všetko ale bolo zbytočné. Jej meno zapísali do databázy nezvestných detí a z času od času sa k nej znova niekto vrátil. Roky plynuli a šanca na jej nájdenie sa rozplývala.

Nové technológie

Prípad znova ožil po rokoch, keď polícia chcela využiť nové technológie na preskúmanie starých prípadov – presne takých, ako bolo aj zmiznutie Christiny Planteovej. Dnes už 44-ročnú ženu dokázali vypátrať a o svojom úspechu informovali verejnosť so slovami, že Christina dnes žije pod iným menom a na mieste, ktoré nechceli špecifikovať.

Ďalšie detaily zo stretnutia s vyšetrovateľmi však vyplávali na verejnosť až po ohlásenom úspechu a políciu celkom vyviedli z miery.

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…