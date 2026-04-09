Po nezvestnom dievčati pátrali 32 rokov. Keď ju policajti našli, jej reakcia ich úplne šokovala
Policajti sa vrátili k nevyriešenému prípadu a tešili sa predčasne.
Po pátraní, ktoré trvalo 32 rokov, oznamovali radostnú správu, no nečakali, že celý prípad sa tým ešte viac zamotá. Keď v roku 1994 vtedy 13-ročná Christina Planteová zmizla z malého mesta v americkej Arizone, polícia bola bezmocná ešte dlhé roky.
Išla do stajne a zmizla
Christina žila v malom meste, v ktorom každý každého poznal. Zo všetkého najviac milovala kone, pričom práve cesta do stajní bola posledným momentom, keď ju niekto z blízkych videl. Článok z miestnych novín, ktorý vyšiel dva dni po zmiznutí, hovoril o tom, že priateľom spomínala, že by najradšej ušla, ale nikto z nich ju nebral príliš vážne.
„Nemyslia si, že by niekedy odišla bez svojho koňa a brata,“ uviedol pre noviny bývalý zástupca šerifa Terry Hudgens, ktorý prípad vyšetroval ako prvý. Christina v tom čase žila u tety a strýka, ktorí dokonca vyhlásili odmenu 10-tisíc dolárov za informácie, ktoré by viedli k jej nájdeniu. Všetko ale bolo zbytočné. Jej meno zapísali do databázy nezvestných detí a z času od času sa k nej znova niekto vrátil. Roky plynuli a šanca na jej nájdenie sa rozplývala.
Nové technológie
Prípad znova ožil po rokoch, keď polícia chcela využiť nové technológie na preskúmanie starých prípadov – presne takých, ako bolo aj zmiznutie Christiny Planteovej. Dnes už 44-ročnú ženu dokázali vypátrať a o svojom úspechu informovali verejnosť so slovami, že Christina dnes žije pod iným menom a na mieste, ktoré nechceli špecifikovať.
Ďalšie detaily zo stretnutia s vyšetrovateľmi však vyplávali na verejnosť až po ohlásenom úspechu a políciu celkom vyviedli z miery.