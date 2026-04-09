Pavel našiel na pláži v Egypte prekrásnu mušľu a teraz varuje turistov: Neurobte rovnakú chybu ako ja
K vážnej otrave môže dôjsť za menej ako päť minút.
To, čo vyzeralo ako nevinná prechádzka po pláži, sa mohlo skončiť tragédiou. Na nebezpečný zážitok z dovolenky v Egypte upozornil na Facebooku český turista Pavel Polášek, ktorý zdôraznil dovolenkárom, aby si dali pozor, akú mušľu vezmú do ruky. Jemu sa totiž podarilo zdvihnúť ulitu veľmi nebezpečného tvora.
Zachránil ho Google
Na prvý pohľad išlo o úplne bežnú situáciu, akú zažil nejeden dovolenkár. „Prechádzal som sa po brehu pláže v Safage a uvidel som krásnu mušľu počas prílivu. Vzal som ju do ruky, strčil do vrecka plaviek a odniesol na ležadlo,“ opísal v statuse Pavel.
Mušľa ho zaujala svojím unikátnym vzhľadom a nič nenasvedčovalo tomu, že by mohla predstavovať problém. Všetko sa zmenilo až o chvíľu neskôr. „Tam som si ju trochu vygooglil a rýchlo ju hodil späť do mora,“ priznal. Dôvod bol alarmujúci. „Nikdy, naozaj nikdy nerobte túto chybu ako ja. Išlo o homolicu mapovú, jedného z najnebezpečnejších živočíchov v Červenom mori,“ varoval ostatných turistov, ktorí sa chystajú na dovolenku do Egypta.
Cigaretový slimák
Homolica patrí medzi takzvané kužeľovce, ktoré sú známe extrémne silným jedom. Ich unikátna prezývka „cigaretový slimák“ naznačuje, že po bodnutí máte približne toľko času ako na jednu cigaretu – teda menej ako päť minút, pokiaľ dôjde k vážnej otrave. Pavel si dodnes uvedomuje, aké mal obrovské šťastie.