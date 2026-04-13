Tieto jedlá si neodkladajte na neskôr, varujú mikrobiológovia. Na druhý deň môžu byť chutné, no nie bezpečné
Pri niektorých jedlách rozhoduje každá hodina mimo chladničky.
Večer si odložíme zvyšky na neskôr s pocitom, že zajtra ušetríme čas. Ráno otvoríme chladničku a bez váhania siahneme po tom, čo nám zostalo z večere. Robíme to takmer všetci – no podľa mikrobiológov to nemusí byť vždy taká nevinná rutina, ako sa zdá.
Ako upozorňuje portál The Conversation, pri jedle, ktoré si odkladáme na ďalší deň, nerozhoduje len chuť či vôňa, ale najmä spôsob, akým sme ho skladovali. Práve v tom robíme často chyby, ktoré môžu viesť k nepríjemným zdravotným problémom.
Skrytý problém
Otrava z jedla pritom nevzniká len z nedovareného mäsa či pokazených surovín. Môžu za ňu aj mikroorganizmy, ktoré sa do jedla dostanú počas prípravy alebo skladovania. Ak jedlo zostane dlhšie pri izbovej teplote, vytvára ideálne podmienky na ich množenie.
Zradné je najmä to, že nebezpečné jedlo nemusí nijako zapáchať ani vyzerať podozrivo. To, že chutí „normálne,“ ešte neznamená, že je aj bezpečné.
Zvyšky z večere
Typickým príkladom je pizza. Mnohí ju bez obáv zjedia aj na druhý deň, no podľa portálu Science Alert záleží na tom, čo sa s ňou dialo po upečení či doručení. Problém môže vzniknúť nielen pri samotných surovinách, ale aj pri manipulácii – napríklad kontaktom s nečistými rukami či povrchmi.
Riziko môžu predstavovať dokonca aj bežné prísady, ako sú sušené bylinky či koreniny. Hoci teplo pri pečení časť mikroorganizmov zničí, po vychladnutí sa situácia mení. Ak pizza zostane niekoľko hodín mimo chladničky, môže sa stať živnou pôdou pre baktérie.
Odborníci preto odporúčajú uložiť ju do chladničky najneskôr do dvoch hodín a skonzumovať ideálne do dvoch dní. Dôležité je aj to, aby bola zakrytá a neprišla do kontaktu s ďalšími nečistotami.