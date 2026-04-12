Keď spadol do tmavej jamy, opustil bufetové kresťanstvo. Róbert Bezák vie, že vyletel privysoko
Ak by mal 30 rokov, špekuloval by o žene a deťoch.
„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ To sú slová, ktoré podľa evanjelií vyslovil Ježiš Kristus na kríži. Výkrik bolesti, opustenosti a zároveň dôvery, lebo aj v tej najväčšej tme sa obracal k Bohu. A práve tieto slová sa po rokoch ozvali aj v príbehu muža, ktorý celý život zasvätil cirkvi a ktorý sa zrazu ocitol v situácii, na ktorú ho nepripravil ani seminár, ani štúdium v Ríme, ani roky služby. Príbeh emeritného biskupa Róberta Bezáka nie je len cirkevnou kauzou. Je to hlboko ľudský príbeh o páde, o tichu, ktoré bolí viac než obvinenia, a o otázkach bez odpovedí. A napokon aj o tom, čo človeku zostane, keď mu vezmú všetko, na čom staval svoju identitu.
Biskup a Black Sabbath
Keď sa Róbert Bezák v roku 2009 stal arcibiskupom, bol pre mnohých symbolom nádeje. Bol mladý, mal 49 rokov, energiu, skúsenosti zo zahraničia, otvorenosť voči médiám aj ľuďom. Nepôsobil ako typický cirkevný hodnostár – skôr ako človek, ktorý sa nebojí žiť normálne. Chodil športovať, bicykloval, lyžoval, dokonca sa netajil tým, že ide na koncert. „Bol som napríklad na Black Sabbath,“ spomínal v Ecclesia podcaste s jemným úsmevom, ktorý však v sebe niesol aj trpkosť. Lebo práve tieto veci sa neskôr stali súčasťou obvinení.
Do prostredia, ktoré si roky zvyklo na určitý spôsob fungovania, priniesol energiu a snahu meniť veci. „Myslel som si, že sa odo mňa očakáva niečo nové,“ priznal. A tak začal konať – preverovať financie, meniť zaužívané mechanizmy, otvárať dvere diskusii. Ako trnavský arcibiskup pôsobil ako niekto, kto prichádza so zmenami, no v jednej chvíli sa všetko otočili proti nemu.
„Vyčítali mi, že chodím do posilňovne. A boli aj také zlomyseľnosti, že vraj chodím do telocvične cvičiť, aby som sa pozeral na chlapcov a podobne,“ spomínal si Róbert Bezák, ktorý v realite okúsil staré slovenské príslovie: kto chce psa biť, palicu si nájde.
To je Jánošík!
V roku 2012, prišlo z Vatikánu rozhodnutie, ktoré dodnes nemá jasné vysvetlenie. Bezák bol odvolaný z úradu. Bez verejného zdôvodnenia, bez konkrétnych dôkazov, bez možnosti obhajoby. „Zostala len malá dvojriadková poznámka, že pápež odvolal Bezáka. A nič k tomu. Nijaký dokument,“ spomínal Bezák, ktorému slovenskí cirkevní hodnostári vyčítali, že „nezvládol stratégiu úradu“. Že bol príliš sám sebou, že nepochopil, že keď vstúpi medzi biskupov, jeho názor má splynúť s ostatnými.
On sa nad tým len pousmial, lebo vedel, že to nie je celý príbeh. „Niekedy sa zdá, že to, čo robíme, musí mať veľký význam, že to musí vstúpiť do dejín. Ale za mnohým z toho, čo robíme, je závisť, zlosť, posudzovanie,“ priznal Bezák. Keď ho videl kardinál Tomko, vraj povedal: „To je Jánošík.“