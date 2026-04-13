Každý deň navyše bol zázrakom. Tieto osobnosti sa museli vyrovnať s najhoršou nočnou morou každého rodiča
Prežiť vlastné dieťa je pre rodiča tá najstrašnejšia vec a svoje o tom vedia aj niektoré známe osobnosti.
Prísť o dieťa je pre každého rodiča niečo nepredstaviteľné. Dobre to vedia aj niektoré slávne osobnosti slovenského aj českého šoubiznisu, s ktorými sa osud škaredo zahral. Nasledujúcich päť známych ľudí sa muselo vyrovnať so stratou milovaného dieťaťa – v ich srdciach však budú žiť naveky.
5. Maja Velšicová
„V tom momente mi prestalo biť srdce,“ opísala pre Nový Čas Maja Velšicová moment, na ktorý nikdy nezabudne. Jej syn Boris žil v Spojených štátoch amerických a keď jedného dňa šoféroval, zradilo ho srdce, havaroval a nehodu neprežil. Herečka a speváčka si to, že mu nebola nablízku, vyčítala ešte dlho a dodnes na neho myslí.
„Boris môj najdrahší, ochraňuj ma z neba. Pamätáte si na seriál Chlapci a chlapi? Hral tam hlavnú postavu a potom mi emigroval do Ameriky, odkiaľ sa mi domov už nevrátil. Bol to tak krásny chlap, bola som na neho tak pyšná. Navždy v srdci mama,“ poslala mu na sociálnej sieti krásny odkaz pri nedávnom piatom výročí jeho nečakaného odchodu.
4. Dagmar Patrasová a Félix Slováček
So stratou svojej krásnej a talentovanej dcéry Aničky Slováčkovej sa vlani v apríli musel vyrovnať aj známy český pár Dagmar Patrasová a Félix Slováček. Speváčka niekoľko rokov bojovala s rakovinou. Ochorenie ju po prvý raz zasiahlo v roku 2019, keď jej lekári zistili nádor na prsníku. Anička vtedy podstúpila chemoterapiu aj operáciu a zákerné ochorenie porazila, no v októbri 2023 oznámila, že sa jej rakovina vrátila a zasiahla pľúca.
V čase jej boja s chorobou bola dcéra pre Felixa Slováčka prioritou číslo jedna. „Je pravda, že s Aničkou som, ako najviac to ide. Samozrejme, tiež nechce stále, niekedy potrebuje byť sama alebo so svojím priateľom. Vo mne má každopádne kedykoľvek úplne stopercentnú oporu,“ uviedol vtedy pre portál Extra.cz známy český saxofonista, pre ktorého bol každý deň navyše s ňou malým zázrakom.
3. Michal David
Podobne ako Félix a Dagmar, aj český hitmaker Michal David a jeho manželka Marcela prekonali stratu dcéry. Iba deväťročná Miška v roku 2000 podľahla akútnej leukémii. „Celé utrpenie trvalo tri mesiace. Našťastie, do poslednej chvíle nevedela, že trpí chorobou, na ktorú sa umiera. Nakoniec ale prišla sepsa, a to už sa nedalo nič robiť. Už nie som taký veselý ako predtým,“ zveril sa spevák.
Posledné tri mesiace jej života s ňou strávil priamo v nemocnici, kde stretával Vendulu Svobodovú, ktorej dcérka podľahla rovnakej zákernej chorobe. „Videla som, ako strašne trpí, lebo už vedel, že je to beznádejné,“ tvrdila Vendula.