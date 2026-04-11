Vek ju oslobodil, zlom prišiel v päťdesiatke. Soňa Müllerová nad chybami mávne rukou a sústredí sa na iné
Vek ju oslobodil, zlom prišiel v päťdesiatke. Soňa Müllerová nad chybami mávne rukou a sústredí sa na iné
Michaela Kocianová / Janka Slačková.

Ktoré Slovenky sú najkrajšie? spýtali sme sa. Umelá inteligencia svojím rebríčkom poriadne prekvapila

Spomienkové turné ukázalo, že je o skupinu stále záujem.

Angela by ste dnes nespoznali. Takto žijú členovia Kelly Family, ktorých mali na plagátoch aj Slováci

Dara Rolins našla šťastie pri Pavlovi.

Milovala ho na sto percent a nečakala, čo urobí. Dara Rolins dnes už Rytmusovi nevyčíta nič

Pavel Bruchala / S Mariannou Ďurianovou.

Je odhodlaný bojovať za lásku. Pavel Bruchala sa roky nevedel zbaviť nálepky, ktorá mu zatvárala dvere

Zuzana Marošová urobila za minulosťou bodku a život si vychutnáva. Vľavo Karol Mello.

Postavila sa za mafiána, lebo bol jej mužom. Zuzana Marošová mala na úteku 8 zamestnaní, aby uživila deti

Pavel Bruchala / S Mariannou Ďurianovou.

Je odhodlaný bojovať za lásku. Pavel Bruchala sa roky nevedel zbaviť nálepky, ktorá mu zatvárala dvere

Michaela Kocianová / Janka Slačková.

Ktoré Slovenky sú najkrajšie? spýtali sme sa. Umelá inteligencia svojím rebríčkom poriadne prekvapila

Spomienkové turné ukázalo, že je o skupinu stále záujem.

Angela by ste dnes nespoznali. Takto žijú členovia Kelly Family, ktorých mali na plagátoch aj Slováci

Vladimír Weiss mladší s mamou.

Neudržal si rodinu a zrútil sa mu svet. Vladko Weiss dva roky nepije a vie, že každý sa dokáže zmeniť

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom zmizol. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Pavel Bruchala / S Mariannou Ďurianovou.

Je odhodlaný bojovať za lásku. Pavel Bruchala sa roky nevedel zbaviť nálepky, ktorá mu zatvárala dvere

Tatiana Drexler s prvým manželom.

Päť rokov chodila do Moskvy, aby splatila exmanželove dlhy. Tatiana Drexler bojovala o prežitie

Vladimír Weiss mladší s mamou.

Neudržal si rodinu a zrútil sa mu svet. Vladko Weiss dva roky nepije a vie, že každý sa dokáže zmeniť

Michaela Kocianová / Janka Slačková.

Ktoré Slovenky sú najkrajšie? spýtali sme sa. Umelá inteligencia svojím rebríčkom poriadne prekvapila

Zuzana Pravňanská / Spadla z oblakov

Tyran ju presvedčil, že na vine je ona. Majka z Gurunu obsluhuje v mäsiarstve a je najšťastnejšia na svete

Vek ju oslobodil, zlom prišiel v päťdesiatke. Soňa Müllerová nad chybami mávne rukou a sústredí sa na iné

Soňa Müllerová priznáva, že až s vekom sa prestala snažiť byť dokonalá.
Soňa Müllerová priznáva, že až s vekom sa prestala snažiť byť dokonalá.

Známa moderátorka je veľkou inšpiráciou pre mnohé ženy.

„Vek ma oslobodil od potreby byť dokonalá a od neustáleho tlaku na to, aby všetko vyšlo na sto percent,“ hovorí Soňa Müllerová. V rozhovore pre Život sa zamýšľa nad tým, ako sa jej podarilo dosiahnuť to, aby bola sama so sebou spokojná. Jedna vec je totiž, ako človek navonok vyzerá, druhá však, čo vyžaruje.

Obľúbená moderátorka sa netají tým, že až životné skúsenosti a pribúdajúce roky jej pomohli v tom, aby sa prestala riadiť očakávaniami okolia a nad chybami jednoducho len mávla rukou. V päťdesiatke si podľa vlastných slov v sebe upratala a po šesťdesiatke sa sústredí už len na to pekné, čo život prináša.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sona Mullerova (@muller.sona)

V päťdesiatke sa to začalo

Soňa Müllerová patrí k dlhoročným stáliciam na televíznej obrazovke, ktorú mnohé ženy obdivujú. Je pre nich veľkou inšpiráciou nielen pre svoj osobitý a jedinečný štýl v oblasti módy, ale aj preto, ako pristupuje k životu. Hoci už dosiahla dôchodkový vek, hlavu si z toho vôbec nerobí - práve naopak. Známa moderátorka priznáva, že po šesťdesiatke je oveľa viac sama sebou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sona Mullerova (@muller.sona)

Niektorí ľudia nad utekajúcimi rokmi nariekajú, ale ona nie je ten typ. „Päťdesiatka straší mnohých a ja som to obdobie prežívala úžasne, pretože som konečne začala byť sama sebou. A teraz, po šesťdesiatke, je to ešte výraznejšie,“ uviedla ešte v roku 2024 v tom čase 62-ročná moderátorka pre Plus 7 dní. Hovorila tiež, že je oveľa vyrovnanejšia, nerobí drámu z neúspechov a teší sa najmä z maličkostí.

Prišlo to s vekom

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…