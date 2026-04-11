Vek ju oslobodil, zlom prišiel v päťdesiatke. Soňa Müllerová nad chybami mávne rukou a sústredí sa na iné
Známa moderátorka je veľkou inšpiráciou pre mnohé ženy.
„Vek ma oslobodil od potreby byť dokonalá a od neustáleho tlaku na to, aby všetko vyšlo na sto percent,“ hovorí Soňa Müllerová. V rozhovore pre Život sa zamýšľa nad tým, ako sa jej podarilo dosiahnuť to, aby bola sama so sebou spokojná. Jedna vec je totiž, ako človek navonok vyzerá, druhá však, čo vyžaruje.
Obľúbená moderátorka sa netají tým, že až životné skúsenosti a pribúdajúce roky jej pomohli v tom, aby sa prestala riadiť očakávaniami okolia a nad chybami jednoducho len mávla rukou. V päťdesiatke si podľa vlastných slov v sebe upratala a po šesťdesiatke sa sústredí už len na to pekné, čo život prináša.
V päťdesiatke sa to začalo
Soňa Müllerová patrí k dlhoročným stáliciam na televíznej obrazovke, ktorú mnohé ženy obdivujú. Je pre nich veľkou inšpiráciou nielen pre svoj osobitý a jedinečný štýl v oblasti módy, ale aj preto, ako pristupuje k životu. Hoci už dosiahla dôchodkový vek, hlavu si z toho vôbec nerobí - práve naopak. Známa moderátorka priznáva, že po šesťdesiatke je oveľa viac sama sebou.
Niektorí ľudia nad utekajúcimi rokmi nariekajú, ale ona nie je ten typ. „Päťdesiatka straší mnohých a ja som to obdobie prežívala úžasne, pretože som konečne začala byť sama sebou. A teraz, po šesťdesiatke, je to ešte výraznejšie,“ uviedla ešte v roku 2024 v tom čase 62-ročná moderátorka pre Plus 7 dní. Hovorila tiež, že je oveľa vyrovnanejšia, nerobí drámu z neúspechov a teší sa najmä z maličkostí.