Pred dovolenkou pošlú hotelu jeden e-mail a získajú viac. Trik od mamičky Eriky si pochvaľujú tisíce ľudí
Krátka správa môže priniesť nečakané výhody.
Mnohí z nás už planujú dovolenky. Kým niektorí si dávajú pozor primárne na to, aby nenaleteli podvodnej cestovnej kancelárii, iní riešia aj to, ako si pobyt spríjemniť čo najviac – ideálne bez toho, aby si museli priplatiť. Zdá sa, že niekedy stačí naozaj málo.
Ako informuje portál Interez, medzi cestovateľmi sa šíri jednoduchý tip, ktorý môže priniesť nečakané výhody. Stačí poslať hotelu krátky e-mail ešte pred príchodom. Niektorí ľudia tvrdia, že práve vďaka nemu získali lepšiu izbu, skorší check-in alebo milé pozornosti navyše.
Jednoduchý trik
S myšlienkou sa na sociálnej sieti TikTok podelila mamička Erika, ktorá cestuje s rodinou. Tvrdí, že rovnaký e-mail posiela pred každým pobytom – a podľa jej slov to často funguje. Do predmetu správy uvádza: „Tešíme sa na náš zajtrajší pobyt! (číslo rezervácie)“ a v texte sa prihovára priamo hotelovému personálu.