Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom zmizol. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana
Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom zmizol. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana
Pavel Bruchala / S Mariannou Ďurianovou.

Je odhodlaný bojovať za lásku. Pavel Bruchala sa roky nevedel zbaviť nálepky, ktorá mu zatvárala dvere

Vladimír Weiss mladší s mamou.

Neudržal si rodinu a zrútil sa mu svet. Vladko Weiss dva roky nepije a vie, že každý sa dokáže zmeniť

Artur prežil ťažké detstvo, ale žije spokojne.

Po maminej smrti neslávil Vianoce. Syn Ivety Bartošovej si vybral život v ústraní a našiel šťastie v láske

Eva Mores.

Snaží sa byť čo najlepšou verziou seba. Eva Mores pochopila, že v živote po nás ostane jediná vec

Ilustračná fotografia / Homolica

Pavel našiel na pláži v Egypte prekrásnu mušľu a teraz varuje turistov: Neurobte rovnakú chybu ako ja

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Ivana Gáborík.

Ak chudnete, musíte si ju navariť. Sila zelenej polievky Ivany Gáborík sa skrýva v kombinácii korenín

Július Boško / Domáca treska.

Legendárny recept vymyslel vyučený cukrár. Pripravte si skvelú domácu tresku, takto chutí najlepšie

Tatiana Drexler s prvým manželom.

Päť rokov chodila do Moskvy, aby splatila exmanželove dlhy. Tatiana Drexler bojovala o prežitie

Ilustračné foto

Tento chlieb kupujeme vo veľkom, ale podľa odborníkov je najhorší. Zdravšou voľbou je iný druh pečiva

Zuzana Pravňanská / Spadla z oblakov

Tyran ju presvedčil, že na vine je ona. Majka z Gurunu obsluhuje v mäsiarstve a je najšťastnejšia na svete

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš
Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš — Foto: Reprofoto Česká televízia

Policajti ani po takmer mesiaci nemali žiadnu stopu.

Bol september 1991 a vo vtedajšom Československu nebolo čudné nechať bábätko v kočíku pred obchodom. Nikomu to neprišlo riskantné, ľudia si veria. Keď bábätko začne čo i len trochu mrnčať, okoloidúci ho ešte aj pohojdajú. Všetko sa zmenilo v momente, keď spred lahôdok v Hradci Králové uniesli kočiar, v ktorom ležal Tadeáš Kopecký. Chlapček mal len šesť týždňov. Udalosť, ktorá sa stala jedným z prvých veľkých mediálnych prípadov po revolúcii, odštartovala masívne pátranie a otriasla dôverou verejnosti. Prípad, ktorý sledovalo celé Československo, dopadol šťastne len vďaka skromnej matrikárke.

Dana Kopecká.
Dana Kopecká. Foto: Reprofoto Česká televízia

Šok na ulici

Piatok 6. septembra 1991 bol pre doktorku Danu Kopeckú obyčajným dňom matky na materskej. Čerstvá mamička išla so svojím šesťtýždňovým chlapčekom v zelenom kočíku na rušné Ulrichovo námestie v Hradci Králové, kde si potrebovala odskočiť do miestnych lahôdok. Kočík so spiacim synom odparkovala pred obchodom tak, ako to robili stovky žien pred ňou. Vtedy ani len netušila, že bežnú prax čoskoro prehodnotia rodičia po celom Československu.

Prežila únos sériového vraha. Svoju traumatickú skúsenosť už prekonala a teraz chce pomôcť ostatným.
Prečítajte si tiež: Keď mala pätnásť, uniesol ju sériový vrah. Dokázala od neho ujsť, teraz pomáha ostatným obetiam

V obchode nebola ani päť minút a keď vyšla von, čakal ju šok – kočík ani jej synček tam neboli. Zúfalá matka nechcela pripustiť najhoršie. „To bude nejaké nedorozumenie,“ utešovali ju ľudia, ktorí sa zbiehali okolo. Možno dieťa len odviezol príbuzný. Možno kočík niekto posunul a ona ho prehliadla. Všetky možnosti boli lepšie než pomyslenie, že by niekto cudzí siahlo po jej synovi. Lenže presne to sa stalo a Hradec Králové zažil hrôzu, akú si nepamätal.

Foto: Reprofoto Česká televízia

Pomoc jasnovidcov

„Bol to vôbec prvý prípad únosu nejakého dieťaťa,“ vravel pre Českú televíziu bývalý kriminalista a vyšetrovateľ prípadu Miroslav Jadrný. Na vyšetrovaní vraj vtedy pracovali všetci a ešte v ten večer celá krajina počula popis dieťaťa v rozhlase aj v televízii. „Prosíme, vráťte nám ho,“ žiadali pred televíznymi kamerami uplakaní rodičia Kopeckí.

Natascha Kampuschová a Wolfgang Přiklopil
Prečítajte si tiež: Roky ju väznil v pivnici pri slovenských hraniciach. Vybral si nesprávnu osobu, hovorí dnes hrdo Natascha

Policajti tlačili stovky letákov, hliadky prehľadávali stanice, parky aj opustené budovy a z ampliónov zneli naliehavé výzvy: „Prosíme všetkých občanov, aby sa pri cestách vlakom, autobusom či autom pozerali okolo seba, či neuvidia opustený kočík alebo podozrivú osobu s malým dieťaťom.“ Každá hodina bez správ bola pre rodičov utrpením. Čo sa len ich chlapčekovi mohlo stať? A prečo sa to muselo stať práve im?

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…