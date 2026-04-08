Pre chorobu jej vypadali vlasy a parochňa výrazne pomohla. Miriam Jarošová je človekom vďačnosti
Pre chorobu jej vypadali vlasy a parochňa výrazne pomohla. Miriam Jarošová je človekom vďačnosti
Je odhodlaný bojovať za lásku. Pavel Bruchala sa roky nevedel zbaviť nálepky, ktorá mu zatvárala dvere

Neudržal si rodinu a zrútil sa mu svet. Vladko Weiss dva roky nepije a vie, že každý sa dokáže zmeniť

Po maminej smrti neslávil Vianoce. Syn Ivety Bartošovej si vybral život v ústraní a našiel šťastie v láske

Snaží sa byť čo najlepšou verziou seba. Eva Mores pochopila, že v živote po nás ostane jediná vec

Pavel našiel na pláži v Egypte prekrásnu mušľu a teraz varuje turistov: Neurobte rovnakú chybu ako ja

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom zmizol. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Ak chudnete, musíte si ju navariť. Sila zelenej polievky Ivany Gáborík sa skrýva v kombinácii korenín

Legendárny recept vymyslel vyučený cukrár. Pripravte si skvelú domácu tresku, takto chutí najlepšie

Päť rokov chodila do Moskvy, aby splatila exmanželove dlhy. Tatiana Drexler bojovala o prežitie

Tento chlieb kupujeme vo veľkom, ale podľa odborníkov je najhorší. Zdravšou voľbou je iný druh pečiva

Tyran ju presvedčil, že na vine je ona. Majka z Gurunu obsluhuje v mäsiarstve a je najšťastnejšia na svete

Pre chorobu jej vypadali vlasy a parochňa výrazne pomohla. Miriam Jarošová je človekom vďačnosti

Meteorologička a klimatologička Miriam Jarošová.
Meteorologička a klimatologička Miriam Jarošová. — Foto: Promo fotografie TV JOJ (Ranné noviny); Facebook - Ranné noviny TV JOJ

Ďakuje aj za to, že jej hádzali polená pod nohy.

Žena, ktorá dlhé roky sprevádza Slovákov počasím, vie, že to najdôležitejšie sa neodohráva na oblohe, ale doma v rodine. Meteorologička a klimatologička Miriam Jarošová vychovala dvojčatá a prežila aj časy, keď pre ochorenie prišla o vlasy. Napriek náročným životným okolnostiam sa nikdy nevzdala a schopnosť postaviť sa za každých okolností na nohy má v génoch.

Nezlomná mama dvojčiat

Za ženu, ktorá ju v živote ovplyvnila azda najviac, považuje svoju starú mamu z otcovej strany. „Ako mladá žena zostala sama s tromi synmi a dcérou pod srdcom, keď sa jej manžel rozhodol ísť zarábať peniaze do Ameriky. Tam ho zastihla aj veľká hospodárska kríza a zostal tam, vrátil sa späť po 40 rokoch! Stará mama medzitým pochovala malú dcérku, vychovala synov. Z peňazí, ktoré sem-tam prišli, si kúpila šijací stroj, na ktorom šila susedám a tak si zarábala na život pre seba a svojich synov, kúpila si rádio a spolu so synmi si postavili malý domček,“ prezradila pre Nový Čas Miriam Jarošová, pre ktorú bola stará mama symbolom ženskej sily a nezlomnosti. Aj vďaka nej dnes vie, že skutočná sila ženy sa často ukazuje práve vo chvíľach, keď si myslí, že už nevládze.

Prečítajte si tiež: O dieťatko prosila na púti do Medžugoria. Aneta Parišková našla po rozvodoch muža, ktorý ju nezradil

Aj ona sama si v živote prešla obdobiami, na ktoré sa dnes pozerá s istým úžasom. S manželom vychovali dvojčatá a s odstupom času priznala, že sama celkom nerozumie, ako to všetko mohli zvládnuť. „Naozaj to bol v niektorých úsekoch života vtedy veľký frmol,“ priznala pre portál najmama.sk Miriam Jarošová, ktorá je dnes nielen dvojnásobnou mamou, ale aj čerstvou babkou.

Bez vlasov a s parochňou

Ako hrdá stará mama bilancuje svoje skúsenosti s nadhľadom a hovorí niečo, čo môže mnohým ženám priniesť úľavu: ani v počasí, ani v materstve nemusí byť všetko stopercentné, aby sme boli šťastní. Sama priznala, že jej veľmi pomohlo, keď sa prestala porovnávať s inými mamami, s tými v práci aj s tými z časopisov. Každá žena má podľa nej iné životné podmienky, a preto by sa mala viac pozerať na svoj vlastný „dvorček“, aby v ňom bol pokoj a radosť. „A ešte, naučme sa častejšie hovoriť nie, práve pre ten svoj pokoj a naučme sa tešiť sa z maličkostí, aspoň mne to pomohlo,“ vysvetlila meteorologička, ktorá prekonala náročné časy, keď pre ochorenie prišla o vlasy a pred kamerami nosila parochňu.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…