Pre chorobu jej vypadali vlasy a parochňa výrazne pomohla. Miriam Jarošová je človekom vďačnosti
Ďakuje aj za to, že jej hádzali polená pod nohy.
Žena, ktorá dlhé roky sprevádza Slovákov počasím, vie, že to najdôležitejšie sa neodohráva na oblohe, ale doma v rodine. Meteorologička a klimatologička Miriam Jarošová vychovala dvojčatá a prežila aj časy, keď pre ochorenie prišla o vlasy. Napriek náročným životným okolnostiam sa nikdy nevzdala a schopnosť postaviť sa za každých okolností na nohy má v génoch.
Nezlomná mama dvojčiat
Za ženu, ktorá ju v živote ovplyvnila azda najviac, považuje svoju starú mamu z otcovej strany. „Ako mladá žena zostala sama s tromi synmi a dcérou pod srdcom, keď sa jej manžel rozhodol ísť zarábať peniaze do Ameriky. Tam ho zastihla aj veľká hospodárska kríza a zostal tam, vrátil sa späť po 40 rokoch! Stará mama medzitým pochovala malú dcérku, vychovala synov. Z peňazí, ktoré sem-tam prišli, si kúpila šijací stroj, na ktorom šila susedám a tak si zarábala na život pre seba a svojich synov, kúpila si rádio a spolu so synmi si postavili malý domček,“ prezradila pre Nový Čas Miriam Jarošová, pre ktorú bola stará mama symbolom ženskej sily a nezlomnosti. Aj vďaka nej dnes vie, že skutočná sila ženy sa často ukazuje práve vo chvíľach, keď si myslí, že už nevládze.
Aj ona sama si v živote prešla obdobiami, na ktoré sa dnes pozerá s istým úžasom. S manželom vychovali dvojčatá a s odstupom času priznala, že sama celkom nerozumie, ako to všetko mohli zvládnuť. „Naozaj to bol v niektorých úsekoch života vtedy veľký frmol,“ priznala pre portál najmama.sk Miriam Jarošová, ktorá je dnes nielen dvojnásobnou mamou, ale aj čerstvou babkou.
Bez vlasov a s parochňou
Ako hrdá stará mama bilancuje svoje skúsenosti s nadhľadom a hovorí niečo, čo môže mnohým ženám priniesť úľavu: ani v počasí, ani v materstve nemusí byť všetko stopercentné, aby sme boli šťastní. Sama priznala, že jej veľmi pomohlo, keď sa prestala porovnávať s inými mamami, s tými v práci aj s tými z časopisov. Každá žena má podľa nej iné životné podmienky, a preto by sa mala viac pozerať na svoj vlastný „dvorček“, aby v ňom bol pokoj a radosť. „A ešte, naučme sa častejšie hovoriť nie, práve pre ten svoj pokoj a naučme sa tešiť sa z maličkostí, aspoň mne to pomohlo,“ vysvetlila meteorologička, ktorá prekonala náročné časy, keď pre ochorenie prišla o vlasy a pred kamerami nosila parochňu.