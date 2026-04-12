Dá sa jesť samotná, s mäsom alebo s bagetkou. Adriana Poláková si univerzálnu omáčku pripravuje na cesty
Bývalá moderátorka sa podelila o jeden zo svojich obľúbených receptov.
Odmalička trávila čas pri rúre. S babičkou zvykla piecť alebo jej len tak pomáhať v kuchyni a svoje najkrajšie spomienky si dodnes spája práve s týmito chvíľami. Adriana Poláková postupne zistila, že práve pečenie je jej skutočnou vášňou a popri tom, že sa stala známou televíznou tvárou, si vybudovala meno aj ako vychýrená cukrárka a kuchárka.
Jeden z jej najobľúbenejších receptov
„Pečenie mi skrátka evokuje detstvo a všetko krásne okolo toho. A aj to je dôvod, prečo rada pečiem. Keď som mala 13 rokov, piekla som medovníky, ktoré vyšli skvelo. Bola som vychválená, úspech bol podporený a tam niekde sa to vo mne začalo. Ešte dodnes, keď sa mi niečo nepodarí, robím to dovtedy, kým to dám,“ priznala pre magazín Active Beauty.
Známa moderátorka si v poslednom čase začala jedálniček viac strážiť a na zdravú stravu nedá dopustiť. Na sociálnych sieťach naďalej inšpiruje tým, čo jedáva, a keď prišla s tipom na túto omáčku, ohlasy na seba nenechali dlho čakať.
„Vždy, keď sa chystám na cesty, spravím si šošovicovo-špenátovú omáčku. Je to univerzálna omáčka, lebo ju viete zjesť samotnú alebo ako prílohu k mäsu, pokojne aj s krevetami alebo len tak s bagetkou. Jeden z mojich najobľúbenejších receptov,“ vysvetlila Adriana na Instagrame a dodala, že špenát treba do panvice pridať až úplne na záver a to v hojnom množstve. V jedle sa totiž po chvíli stratí.