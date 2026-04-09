Za odvahu sa dočkala uznania od pápeža. Pani Anna niesla zodpovednosť, ktorú by mnohí dospelí nezvládli
Pápež Lev XIV. ocenil jej odvahu a pomoc v ťažkých časoch.
Mala prežívať detstvo plné hier a starostí primeraných jej veku. Namiesto toho sa ocitla za zatvorenými dverami, kde sa odohrávali udalosti, o ktorých sa nesmelo hovoriť nahlas. Práve tam sa Nitrianka Anna Vargová ešte ako malé dievča učila odvahe, ktorá jej neskôr zmenila život. Dnes sa za svoje činy dočkala obrovskej pocty.
Nebola to iba detská pomoc
Ako informovalo Biskupstvo Nitra na sociálnej sieti, jej príbeh sa začal v rodinnom dome na nitrianskej Chrenovej. Práve tam sa v časoch, keď bola Cirkev pod tlakom režimu, stretávali kňazi a rehoľníci, aby mohli slúžiť sväté omše v utajení. Malá Anna bola pritom – pomáhala pri liturgii, miništrovala a bez veľkých slov robila aj nenápadnú spojku medzi duchovnými a rehoľnými sestrami v nemocnici.
Nebola to však len detská pomoc. V období, keď aj drobný skutok mohol mať vážne následky, niesla zodpovednosť, ktorú by neuniesli ani mnohí dospelí. Riziko sa napokon dotklo celej rodiny.
Po odhalení ukrývaných kňazov zatkli jej otca Pavla Benca. Ako politický väzeň bol odsúdený na 15 mesiacov, pričom všetku vinu vzal na seba, aby ochránil svoju manželku. Aj tieto udalosti dnes dávajú jej príbehu ešte silnejší rozmer. Pani Anna sa neskôr stala jednou zo svedkýň v procese blahorečenia Jána Havlíka.