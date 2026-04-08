Jej cesta za úspechom je vykúpená bolesťou. Zuzka Porubjaková chce na parkete aj tak odovzdať všetko
V aktuálnom ročníku Let’s Dance tancuje po boku Matyáša Adamca.
Na parkete pôsobí suverénnym dojmom a svojimi výkonmi ohuruje nielen divákov, ale aj samotnú porotu. Za úsmevom Zuzany Porubjakovej sa pritom skrýva bolesť a zdravotné obmedzenia, s ktorými bojuje dodnes. V podcaste Konzultačné hodiny, ktorý cituje Nový Čas, teraz odhalila, čo sa jej vlastne prihodilo a ako ju to pri jej tanečnom výkone limituje. Napriek tomu sa nevzdáva a v aktuálnej sérii Let’s Dance chce po boku Matyáša Adamca odovzdať všetko.
Pracovný úraz
Vo vlaňajšej jubilejnej desiatej sérii Let’s Dance sa Zuzka Porubjaková zvŕtala na tanečnom parkete po boku Jaroslava Ihringa a takmer od začiatku bola favoritkou súťaže. Napokon si korunu kráľovnej tanečného parketu na hlavu nenasadila, keď skončila za hereckým kolegom Kristiánom Baranom na striebornej priečke.
Do finále sa vtedy prebojovala aj navzdory tomu, že ju trápili zdravotné ťažkosti po nepríjemnom úraze. „Najhorší pracovný úraz pre mňa bola nalomená hrudná kosť a narazené rebrá. Na jednej generálke v divadle sa to udialo. Ja som mala vtedy aj zápal stredného ucha,“ spomína si na nepríjemnú udalosť.
Nevzdáva sa
„Pani šepkárka sa mi snažila našepkať a ja som ju nepočula, tak som šla bližšie k nej a... keďže som dobre nevidela, spadla som a chvíľu som padala,“ priznala v podcaste herečka, ktorá potom na naliehanie priateľov aj rodiny išla radšej na vyšetrenie do nemocnice.