Pacientov vítal s úsmevom, aj keď bol unavený. Slováci sa lúčia s výnimočným chirurgom Jožkom
Mnohým pacientom neliečil len telo, ale aj dušu.
Slovensko zasiahla mimoriadne smutná správa, ktorá mnohým doslova vyrazila dych. „Toto nemôže byť pravda,“ zhodli sa v komentároch pacienti po tom, čo sa dozvedeli o tragickom úmrtí uznávaného chirurga Jozefa Barinku, lekára, ktorý pomáhal aj nad rámec svojej profesie.
Slovákom vracal nádej
„S hlbokým zármutkom oznamujeme, že tragicky zahynul náš kolega a lekár MUDr. Jozef Barinka, PhD., MBA. Pôsobil ako úrazový chirurg a zástupca primára pre jednodňovú chirurgiu v Nemocnici Bory. Bol nielen skvelým lekárom, ale aj výnimočným kolegom a človekom, na ktorého budeme s úctou a vďačnosťou spomínať. Vedenie Nemocnice Bory spolu s celým kolektívom vyjadruje úprimnú a hlbokú sústrasť rodine, blízkym a všetkým, ktorých táto tragická udalosť zasiahla,“ uviedla Nemocnica Bory v statuse a pod príspevkom sa okamžite objavili tisíce reakcií.
Ľudia nespomínajú len na špičkového odborníka, ale najmä na človeka s veľkým srdcom, ktorý mnohým obnovil vieru v slovenské zdravotníctvo. Jozef Barinka sa venoval komplexnej športovej traumatológii celého pohybového aparátu. Špecializoval sa na ochorenia ruky, endoprotetiku ramenného a lakťového kĺbu či problémy v oblasti ruky vrátane rhizartrózy. Mnohým pacientom však neliečil len telo, ale aj dušu.
Toto sa nemalo stať
„Nevyjadrujem sa verejne, ale teraz mi to nedá... Nemám skúsenosti s lekármi, ale s pánom doktorom som sa stretol párkrát po mojom úraze. A musím povedať, že to bola veľmi príjemná skúsenosť. Obdivoval som jeho empatiu a milé správanie po dlhých hodinách v službe. Už je to nejaký čas, ale jeho úsmev, keď som vstúpil prvýkrát do ordinácie, ten som si zapamätal. Úprimnú sústrasť,“ napísal pacient Gabriel.
Reakcie na lekárove tragické úmrtie nesú spoločný menovateľ – šok, bolesť a nepochopenie. „Úžasný doktor, láskavý, ochotný a ľudský, nechcem veriť... Úprimnú sústrasť rodine aj kolegom. Bude veľmi chýbať ako človek, ako lekár. Môj doktor, ktorý ma dával dokopy... Toto sa nemalo stať,“ napísala pacientka Saša. Podobné slová pridala aj Martina: „Toto nemôže byť pravda. Bol to jeden ľudský a príjemný doktor. Budúci pondelok som mala ísť k nemu na kontrolu.“ Silné svedectvo pridala aj Alexandra, ktorej lekár zmenil život.