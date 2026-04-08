Záchranári vďaka geniálnemu plánu zachránili muža. Sanitkou nemohli, tak nasadli na vlak
Hrdinov v uniformách nezastavila ani nečakaná prekážka.
Na prvý pohľad to vyzerala ako obyčajná cesta vlakom, no keď sa rýchlik blížil k Jihlave, všetko sa v zmenilo. Muž na palube dostal akútny astmatický záchvat a bolo jasné, že ide o čas. Každý nádych bol preňho čoraz náročnejší a pomoc sa zdala byť ešte ďaleko.
Situáciu navyše výrazne komplikovalo prostredie. Stanicu Jihlava-mesto rekonštruujú a tak sa sanitka nedokázala dostať až k nástupišťu. V momente, keď išlo o život, sa tak zdanlivo bežný zásah zmenil na logistickú výzvu. Ako informovali záchranári z českej Vysočiny na svojom Instagrame, bolo potrebné konať rýchlo a netradične.
Nečakané riešenie
Operačné stredisko sa spojilo so sprievodcom vlaku a spoločne začali hľadať spôsob, ako sa k pacientovi dostať čo najrýchlejšie. Výsledkom bol plán, ktorý by napadol len málokomu.
Posádky záchranárov zaparkovali v dostupnej vzdialenosti, zobrali potrebné vybavenie a rozbehli sa pešo cez stavenisko až k vlaku. „Pacientovi bola okamžite podaná inhalačná terapia,“ opísali zásah záchranári a dodali, že tým sa ich práca ani zďaleka neskončila.