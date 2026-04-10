Angela by ste dnes nespoznali. Takto žijú členovia Kelly Family, ktorých mali na plagátoch aj Slováci
Nostalgický návrat populárnej skupiny zažijú aj fanúšikovia na Slovensku.
Dlhé vlasy, veľké hity a milióny predaných albumov. Hoci sa história rodinnej skupiny začala písať už v 70. rokoch minulého storočia, svoju najväčšiu slávu zaznamenali Kelly Family až v 90. rokoch.
Spievali na ulici
V roku 1966 opustili Barbara a Daniel Kellyovci Spojené štáty aj so štyrmi deťmi, ktoré mal Daniel ešte z prvého manželstva a presťahovali do Španielska. Tam sa im postupne začali rodiť ďalší potomkovia, ktoré od mala viedli k hudbe, tancu a aj vystupovaniu. Spievali na ulici, ale aj na oslavách a svadbách v 1975 sa už objavili aj vo vysielaní španielskej televízie ako Kelly Kids, ale ich kočovný život po Európe pokračoval ďalej.
Dostali sa aj k vydaniu vlastných albumov, ale skutočný prelom v ich kariére bol v roku 1994, keď sa z albumu Over the Hump predalo skoro 5 miliónov kusov a zrazu nebolo nikoho, kto by veľkú rodinu Kellyovcov nepoznal.
Strata súkromia aj psychické problémy
Hoci sa s úspechom stretli aj ďalšie albumy, veľmi rýchlo sa ukázali aj všetky negatívne stránky bezbrehého úspechu, na ktorý sa nedá len tak pripraviť. Neustále koncerty, strata súkromia a život na cestách vyústili až do psychických problémov a konfliktov. Skupina sa rozpadla a jednotliví členovia sa pokúsili ísť každý vlastnou cestou.
V roku 2017 však niekoľko členov skupiny ohlásilo spomienkové turné, ktoré sa úplne vypredalo.