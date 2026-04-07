Neudržal si rodinu a zrútil sa mu svet. Vladko Weiss dva roky nepije a vie, že každý sa dokáže zmeniť
Plakal tak, až si mysleli, že niekto zomrel.
„Si sám, Vlado, úplne sám!“ kričali po ňom. Slová, ktoré by mnohí brali ako hejt z tribún, sa tentokrát stali silným odkazom. Kampaň Niké ligy o duševnom zdraví otvorila tému, o ktorej sa vo futbale dlho mlčalo – že aj tí najlepší môžu v tichosti prežívať svoje najťažšie chvíle. Práve to si na vlastnej koži zažil aj jeden z najznámejších slovenských futbalistov Vladimír Weiss mladší. Navonok žiarila jeho úspešná kariéra, veľké zápasy a potlesk fanúšikov, no v súkromí prežíval pocit úplného vyčerpania, straty a samoty. „Všetko prišlo naraz,“ priznal otvorene. Vyhorenie, rozpad rodiny aj zdravotné problémy ho dostali na dno, z ktorého nevidel cestu von.
Spával s mamou
Rodák z Bratislavy tri roky hrával hokej a vôbec to nevyzeralo, že by svoj život raz zasvätil futbalu. „Mama ma musela ráno o šiestej obliekať do hokejovej výstroje, keď som ešte spal na posteli. Išla so mnou na hokej, odtiaľ ma potom brala do školy. Zo školy som utekal na futbal a niekedy som ešte poobede hrával tenis,“ spomínal na svoje akčné detstvo v podcaste Premlčané Vlado Weiss mladší. V istej chvíli však prestal stíhať všetky športové aktivity a musel si vybrať len jednu.
„Váš syn sa narodil s loptou!“ presviedčal Weissovcov futbalový tréner, ktorý vo Vladkovi videl veľký talent a nakoniec mal pravdu. Rodák z Bratislavy mal ešte len 15 rokov, keď sa dostal do akadémie Manchester City a prvýkrát musel odísť z domu.
„Začiatky v Anglicku boli tiež ťažké, pretože som do trinástich spával s mamou v posteli, bola pre mňa to najvzácnejšie v živote a najväčšia istota. A v jednom momente som sa ocitol medzi cudzími. Prvý týždeň som preplakal a odišiel som. Znovu som sa vrátil a plakal dva týždne,“ priznával v rozhovore pre Denník N Vlado Weiss mladší, ktorý sa za štyri roky driny dostal do áčka a prežíval obrovský úspech.
Ako vrah
Počas hviezdnej kariéry však zažil niekoľko kontroverzných momentov a mnohé dodnes ľutuje. Jednou z najsledovanejších káuz bola situácia spred 10 rokov, keď polícia v hlavnom meste zastavila auto, v ktorom sedelo až 14 ľudí.