Na olympiáde predviedol zakázaný trik, teraz sa ukázal pri krásnej športovkyni. Fanúšikovia sú nadšení
Americký krasokorčuliar sa na nedávnom podujatí v Prahe stal majstrom sveta.
Americká krasokorčuliarska hviezda Ilia Malinin po triku, ktorý bol zakázaný 50 rokov a ktorý predviedol na olympiáde v Miláne, opäť prekvapuje. Tentoraz však nie svojimi výkonmi na ľade, ale tým, že možno svetu oficiálne predstavil svoju partnerku.
Ako informuje iDnes.cz, veľkú pozornosť si totiž na sociálnych sieťach vyslúžila nedávna spoločná fotografia majstra sveta s juhokórejskou krasokorčuliarkou I He-in. O ich vzájomnom vzťahu a možnej láske sa medzi fanúšikmi a verejnosťou špekuluje už dlhšiu dobu, dvojica však domnienky ľudí nateraz necháva bez komentáru.
Zakázaný trik
Tohtoročné Zimné Olympijské hry v Miláne sa do športovej histórie zapísali aj tým, že na nich 21-ročný Američan Ilia Malinin počas svojej krasokorčuliarskej jazdy predviedol trik, ktorý v minulosti zakázali. Stal sa tak prvým športovcom, ktorý na olympiáde po 50 rokoch legálne uskutočnil salto vzad s dopadom na jednu nohu (tzv. backflip). Američan ním zakončil svoju olympijskú jazdu plnú štvoritých skokov a vybojoval zlatú medailu v tímovej súťaži.
Na nedávnych Majstrovstvách sveta v krasokorčuľovaní v Prahe však opäť strhol na seba všetku pozornosť, keď nielen svojím výkonom potvrdil, že je najlepší na svete, ale po skončení šampionátu sa na červenom koberci objavil po boku juhokórejskej krasokorčuliarky I He-in, čo okamžite vyvolalo vlnu špekulácií o ich romantickom vzťahu.