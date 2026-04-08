Ak by sa dožil 92 rokov, ešte by stihol zásadnú vec. Maroš Kramár priznáva, že otcovstvo je už náročné
Známy herec sa štvornásobným otcom stal vo veku 64 rokov.
Dva roky oslávi onedlho najmladšie dieťa Maroša Kramára, dcérka Rija, ktorá prišla na svet v apríli 2024. Známy herec sa tak po šesťdesiatke stal štvornásobným otcom, keďže k trom deťom z predchádzajúceho vzťahu s Natašou Nikitinovou - dcére Tamare a synom Timurovi a Markovi pribudlo zdravé dievčatko.
Dcérku Riju vychováva Maroš Kramár spoločne so svojou partnerkou Inou a najnovšie v rozhovore pre Nový Čas, ktorý cituje Život, prezradil, že z dievčatka sa síce teší, ale občas je to už v jeho veku náročné. Napriek všetkému však vyslovil nádej, že keby sa dožil 92 rokov ako jeho otec, tak by si ešte stihol zatancovať na dcérkinej svadbe.
Nebol už na to pripravený
Keď sa Marošovi Kramárovi pred rokmi definitívne rozpadlo manželstvo s Natašou Nikitinovou, krátko na to sa začalo pošuškávať, že má blízko k manažérke v jeho divadle Ine. Ďaleko od pravdy to zrejme nebolo, keďže s ňou tvorí pár dodnes a navyše od apríla 2024 vychováva aj ich spoločnú dcérku Riju. „Sme šťastní. Je to zázrak prírody. Opäť sa stal. V mojom živote už štvrtý raz...,“ priznal vtedy pre Nový Čas Maroš Kramár, že sa vo svojich šesťdesiatich štyroch rokoch stal opäť otcom.
Podľa jeho slov Ina po dieťatku túžila a tak sa jej známy slovenský herec snažil urobiť po vôli. „Nebol som už prichystaný na to, mať deti. Moja priateľka ich však nemala a veľmi chcela, tak som jej v podstate vyhovel,“ prezradil umelec a dodal, že keby sa dožil 92 rokov ako jeho otec, tak by si možno ešte stihol aj na dcérkinej svadbe zatancovať.