Veľký test cestovín podľa michelinského šéfkuchára. Prezradil aj recept na najlepšiu krémovú omáčku
Aj tie najlepšie cestoviny môžete pokaziť nesprávnou prípravou.
Nie sú všetky cestoviny rovnaké a podľa michelinského šéfkuchára Sandra Nardoneho je rozdiel medzi výrobcami priam priepastný. Kým niektoré značky označil za „priemerné“, iné by si bez váhania dal aj do svojej reštaurácie. Na svojom Instagrame prezradil nielen rebríček najlepších cestovín, ale podelil sa aj o rodinný recept na pravé talianske fettuccine Alfredo bez smotany, ale s dokonalou krémovou konzistenciou.
Lacné neznamená vždy dobré
Možno ich máte doma aj vy. Známa značka Barilla podľa šéfkuchára dopláca na svoju masovú výrobu. „Je to priemyselná firma, vyrábajú milióny kíl a kvalita tam chýba,“ priznal šéfkuchár Nardone, ktorý zaradil tieto cestoviny do najhoršej kategórie D.
Podobne dopadla aj značka Divella. O niečo lepšie obstála De Cecco, ktorú označil za slušnú voľbu do reštaurácií, no stále len priemer. Ak si chcete dopriať skutočnú kvalitu, podľa Nardoneho sa oplatí siahnuť po menej známych, no prémiových značkách. Do najvyššej kategórie S zaradil napríklad Felicetti, Mancini či Benedetto Cavalieri. „Sú to jedny z najlepších cestovín, aké môžete v Taliansku nájsť,“ uviedol. Výnimočné sú podľa neho nielen chuťou, ale aj použitou múkou a spôsobom výroby.
Rodinný recept na cestoviny
Do top výberu sa dostali aj Rustichella či ťažšie dostupné Pastificio dei Campi, ktoré označil za absolútnu špičku. Šéfkuchár zároveň upozornil, že aj tie najlepšie cestoviny môžete pokaziť nesprávnou prípravou, preto sa podelil o svoj osvedčený recept na obľúbené cestoviny fettuccine Alfredo.