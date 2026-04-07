Slovensko sa stalo nečakaným hitom českých stredoškolákov. Príčine tohto trendu sa dá rozumieť
Stále viac českých stredoškolákov si za cieľ svojej cesty volí Slovensko.
Sme stále populárnejší a v rebríčku sme už preskočili aj Nemecko. Podľa portálu ČT24 sa práve Slovensko stalo nečakaným hitom medzi tamojšími stredoškolákmi a záujem oň z roka na rok narastá.
Raketový nárast
Študenti stredných škôl vďaka programu Erasmus+ môžu počas štúdia vycestovať do ktorejkoľvek krajiny Európskej únie na študijnú aj pracovnú stáž. Na Slovensko tak v minulom roku prišlo 1860 študentov stredných škôl a učilíšť z Českej republiky, čo je o 442 viac ako v predchádzajúcom roku.
Česká televize uvádza, že sa tohto programu v zahraničí zúčastnilo viac ako 15-tisíc mladých ľudí, pričom záujem o Slovensko mnohých prekvapil.
Prečo práve Slovensko?
Dôvodom, prečo sa môže práve Slovensko tešiť tejto milej pozornosti, je predovšetkým jazyková blízkosť.
„Popri geografickej blízkosti hrá významnú úlohu aj kultúrna a jazyková podobnosť, ktorá znižuje bariéry pri prvej zahraničnej skúsenosti," vysvetľuje hovorca Domu zahraničnej spolupráce Marek Bartoš, podľa ktorého aj veľa učiteľov a majstrov z odborných škôl má problém s cudzím jazykom.
Zorganizovať celý pobyt študentov a nadviazať spoluprácu so školou za hranicami je tak so slovenským partnerom oveľa jednoduchšie. Cieľom programu pritom nie je prioritne naučiť sa cudzí jazyk.
„Samotný výjazd do zahraničia má zásadný vplyv na osobný rozvoj účastníkov a fungovanie škôl," dodáva. Žiaci v rámci programu môžu zažiť nielen štúdium na inej škole, ale v prípade odborných škôl môžu svoj odborný výcvik absolvovať práve v zahraničných spoločnostiach.
Dlhodobo najobľúbenejšou krajinou pre českých študentov je Španielsko.