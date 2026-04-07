Pavel Bruchala / S Mariannou Ďurianovou.

Je odhodlaný bojovať za lásku. Pavel Bruchala sa roky nevedel zbaviť nálepky, ktorá mu zatvárala dvere

Vladimír Weiss mladší s mamou.

Neudržal si rodinu a zrútil sa mu svet. Vladko Weiss dva roky nepije a vie, že každý sa dokáže zmeniť

Artur prežil ťažké detstvo, ale žije spokojne.

Po maminej smrti neslávil Vianoce. Syn Ivety Bartošovej si vybral život v ústraní a našiel šťastie v láske

Eva Mores.

Snaží sa byť čo najlepšou verziou seba. Eva Mores pochopila, že v živote po nás ostane jediná vec

Ilustračná fotografia / Homolica

Pavel našiel na pláži v Egypte prekrásnu mušľu a teraz varuje turistov: Neurobte rovnakú chybu ako ja

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom zmizol. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Ivana Gáborík.

Ak chudnete, musíte si ju navariť. Sila zelenej polievky Ivany Gáborík sa skrýva v kombinácii korenín

Július Boško / Domáca treska.

Legendárny recept vymyslel vyučený cukrár. Pripravte si skvelú domácu tresku, takto chutí najlepšie

Tatiana Drexler s prvým manželom.

Päť rokov chodila do Moskvy, aby splatila exmanželove dlhy. Tatiana Drexler bojovala o prežitie

Ilustračné foto

Tento chlieb kupujeme vo veľkom, ale podľa odborníkov je najhorší. Zdravšou voľbou je iný druh pečiva

Zuzana Pravňanská / Spadla z oblakov

Tyran ju presvedčil, že na vine je ona. Majka z Gurunu obsluhuje v mäsiarstve a je najšťastnejšia na svete

Slovensko sa stalo nečakaným hitom českých stredoškolákov. Príčine tohto trendu sa dá rozumieť

Foto: ChatGPT/ archív TG

Stále viac českých stredoškolákov si za cieľ svojej cesty volí Slovensko. 

Sme stále populárnejší a v rebríčku sme už preskočili aj Nemecko. Podľa portálu ČT24 sa práve Slovensko stalo nečakaným hitom medzi tamojšími stredoškolákmi a záujem oň z roka na rok narastá. 

Raketový nárast

Študenti stredných škôl vďaka programu Erasmus+ môžu počas štúdia vycestovať do ktorejkoľvek krajiny Európskej únie na študijnú aj pracovnú stáž. Na Slovensko tak v minulom roku prišlo 1860 študentov stredných škôl a učilíšť z Českej republiky, čo je o 442 viac ako v predchádzajúcom roku.

Foto: Pixabay.com

Česká televize uvádza, že sa tohto programu v zahraničí zúčastnilo viac ako 15-tisíc mladých ľudí, pričom záujem o Slovensko mnohých prekvapil. 

Prečo práve Slovensko?

Dôvodom, prečo sa môže práve Slovensko tešiť tejto milej pozornosti, je predovšetkým jazyková blízkosť.

„Popri geografickej blízkosti hrá významnú úlohu aj kultúrna a jazyková podobnosť, ktorá znižuje bariéry pri prvej zahraničnej skúsenosti," vysvetľuje hovorca Domu zahraničnej spolupráce Marek Bartoš, podľa ktorého aj veľa učiteľov a majstrov z odborných škôl má problém s cudzím jazykom.

Foto: Pixabay.com

Zorganizovať celý pobyt študentov a nadviazať spoluprácu so školou za hranicami je tak so slovenským partnerom oveľa jednoduchšie. Cieľom programu pritom nie je prioritne naučiť sa cudzí jazyk.

„Samotný výjazd do zahraničia má zásadný vplyv na osobný rozvoj účastníkov a fungovanie škôl," dodáva. Žiaci v rámci programu môžu zažiť nielen štúdium na inej škole, ale v prípade odborných škôl môžu svoj odborný výcvik absolvovať práve v zahraničných spoločnostiach.

Dlhodobo najobľúbenejšou krajinou pre českých študentov je Španielsko.     

Leonardo DiCaprio natáča v Českej republike. v mestečku Úštěk ho však zastúpili.
Prečítajte si tiež: Česi i Slováci prúdili do malého mestečka, aby stretli DiCapria. Pohľad na herca ich však vyviedol z miery

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…