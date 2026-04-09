Ohňostroje jej pripomínali mŕtvych vojakov z detstva. Z malej dievčiny napokon vyrástla legenda
Spomienky na vojnu jej ostali v živej pamäti po celý život.
Narodila sa len tri týždne pred vypuknutím druhej svetovej vojny, a tak jej prvé spomienky patrili práve tomuto obdobiu. Dievčina z fotografie už v útlom detstve na vlastné oči videla mŕtvych vojakov s prestrelenými prilbami a zažila aj samotný koniec vojny, ktorý sprevádzali výstrely svetlíc. Odvtedy v nej zostal hlboký odpor k ohňostrojom – bolestne jej totiž pripomínali všetko, čím si ako bezbranné dieťa prešla.