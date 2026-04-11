Hokejista Valach sa 10 rokov stará o chorého syna: Nepotrebujem chodiť do barov a tváriť sa, že žijem
Ty len prežívaš, vyčítajú mu hejteri.
Najsilnejšie hokejové príbehy sa neodohrávajú pred plnými tribúnami, ale v tichu domova. Bez potlesku, bez kamier, no s obrovskou dávkou odvahy – a príbeh hokejistu Juraja Valacha je jedným z nich. Po smrti manželky Simonky zostal sám na dcérku Amáliu a imobilného syna Jerguša a už 10 rokov jeho život vyzerá inak, ako si predstavoval. „Na minulosť netreba zabúdať, zvlášť keď to bol čas strávený v spoločnosti tejto úžasnej ženy. Malej vzrastom, ale s veľkým srdcom. Život niekedy nedáva logiku, prečo si nás opustila, tomu nikdy nebudem rozumieť, avšak viem, že aj tá krátka chvíľa bolo to najkrajšie spolu s mojimi deťmi, čo ma v živote postretlo,“ priznal Juraj Valach, ktorému „hejteri“ vyčítajú, že nežije, ale len prežíva.
Život so ZŤP
Simona pod srdcom nosila dvojičky, ktoré prišli na svet už v 25. týždni tehotenstva a osud ich od začiatku skúšal. Amálka vážila len kilo, Jerguš 800 gramov a lekári nevedeli, či prežijú. Chlapčeka museli v priebehu jediného týždňa trikrát oživovať. Prežil, no so závažnou diagnózou, ktorá si vyžaduje 24-hodinovú starostlivosť.
„Pred 10 rokmi si sa mi ocitol v živote. Nikdy som nemal skúsenosť s deťmi a už vôbec nie skúsenosť so ZŤP dieťaťom. Starať sa o dieťa je náročná vec. Starať sa o ZŤP dieťa je vec takmer nemožná. Lebo nech robíte čokoľvek, aj tak tomu dieťaťu nemôžete dať všetko. Jediné, čo mu vždy a za každých okolností môžete dať, je láska,“ napísal na sociálnych sieťach hokejista, ktorý skromne dodal, že mu zatiaľ darí a vidí, že Jerguško si k nemu vytvoril pevné puto.
Hejteri na sociálnych sieťach
Ich každodennosť nemá nič spoločné s dokonalými obrázkami zo sociálnych sietí. Je skutočná, náročná a zároveň naplnená drobnými momentmi, ktoré majú veľkú hodnotu. „Život bez filtra. Čítame, chodíme von, občas na zemi cvičíme, občas len spolu ležíme, viackrát za deň prebaľujeme a večer umývame. Áno, nie je to malé dieťa, ale môj imobilný syn Jerguš. Nie je to ľahké, ale je to môj syn, moja rodina a na ničom viac v živote nezáleží ako na zdraví a rodine,“ vysvetlil Juraj Valach, ktorého práve syn naučil spomaliť a vnímať to podstatné. „Je to na každom z nás, čo nás v živote bude napĺňať a či sa vieme tešiť aj z malých vecí, ja sa to vďaka malému stále učím,“ pokračoval.
Okrem životných výziev sa hokejista musí vyrovnávať aj s nepochopením okolia. Na sociálnych sieťach mu ľudia píšu, že vraj nežije, ale len prežíva. „Nie je to mrzuté, že len prežívaš, žiadna radosť, kopec starostí a zábava čo? Von nechceš ísť, nikam nechodíš. Nerada poučujem, ale mal by si s tým niečo robiť,“ odkázala mu jedna z komentujúcich a Juraj jej odpovedal sebe vlastným spôsobom.