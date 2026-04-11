Prezúvanie zimných za letné netreba podceniť. Veľký test pneumatík ukázal, ktoré vás môžu vyjsť draho
Nie všetky zvládnu kritické situácie.
S príchodom teplejších dní prichádza aj moment, ktorý väčšina vodičov dobre pozná. Prezúvanie pneumatík často berieme ako rutinu, ktorú treba vybaviť čo najrýchlejšie a ideálne aj čo najlacnejšie. Práve tu však podľa odborníkov robí mnoho ľudí chybu, ktorá ich môže stáť viac než len pár eur navyše.
Ako uvádza portál Startitup, veľký test letných pneumatík ukázal, že rozdiely medzi jednotlivými modelmi sú výraznejšie, než by sa mohlo zdať. Nejde pritom len o komfort jazdy, ale najmä o bezpečnosť na ceste.
Nečakané výsledky
Spotrebiteľská organizácia dTest v spolupráci s nemeckým autoklubom ADAC testovala 16 pneumatík s rozmerom 225/50 R17. Hodnotili jazdu na mokrej aj suchej vozovke, hlučnosť, spotrebu paliva aj životnosť.
Prekvapením boli výsledky na mokrej vozovke. Niektoré značky, ktoré v minulosti patrili k najslabším, tentoraz výrazne prekvapili. „Zástupcovia značky Linglong Sport Master v minulosti dokonca opakovane dostávali najhoršie možné hodnotenie. Tento rok je však situácia opačná – značka získala na mokrom povrchu najlepšie hodnotenie zo všetkých testovaných modelov,“ uviedla šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová.
Dobré výsledky v jednej disciplíne však podľa nej nemusia znamenať celkovú kvalitu.
Rozhoduje sucho
Práve jazda na suchej vozovke ukázala zásadné rozdiely. Niektoré pneumatiky reagovali pomalšie, mali slabšiu stabilitu a v zákrutách sa správali nepredvídateľne. „Takéto vlastnosti môžu byť nepríjemné najmä pre menej skúsených vodičov,“ upozornila Hoffmannová.
Dodala, že slabiny sa ukázali napríklad pri modeloch Linglong, Lassa Revola či Lealo, ktoré sa v tejto disciplíne umiestnili na konci hodnotenia.
Skryté náklady
Test poukázal aj na rozdiely, ktoré vodiči často prehliadajú – životnosť a spotrebu paliva. Kým niektoré pneumatiky zvládnu desiatky tisíc kilometrov navyše, tie slabšie sa opotrebujú výrazne skôr. Rozdiel bol pritom výrazný, od približne 26-tisíc až po takmer 58-tisíc kilometrov.
Rozdiely sa ukázali aj v spotrebe. „Aj v tejto kategórii si nelichotivé prvenstvo pripísali pneumatiky Linglong – namerali sme im najvyššiu spotrebu, rovných 6 litrov na 100 kilometrov,“ doplnila Hoffmannová.