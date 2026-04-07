Pribrala som a je to v poriadku, tvrdí Dominika Cibulková. Po kríze pochopila, že vždy sa dá začať odznova
Bývalá tenistka si posledné mesiace prechádza náročným obdobím.
Keď vlani Dominika Cibulková priznala, že sa s manželom Michalom Navarom potýkajú vo vzťahu s krízou a chodia aj na terapiu, viacerí zostali nemilo prekvapení. Bývalá tenisová hviezda a jej partner totiž vždy pôsobili ako ukážkový pár, ktorý navyše spoločne vychováva aj dve deti - syna Jakubka a dcérku Ninku.
Opak bol pravdou a manželom napokon nepomohla ani odborná pomoc. Aktuálne si tak športovkyňa prechádza náročným obdobím a otvorene priznáva, že stres a rozvod sa podpísali aj na jej váhe. Napriek tomu sa Dominika nevzdáva a chce si podľa vlastných slov vziať naspäť svoju energiu. Tvrdí totiž, že nikdy nie je neskoro začať odznova či už vo fitness centre alebo v živote.
Kašlala na to
Ťažké obdobie po krachu manželstva, ktoré v súčasnosti prežíva Dominika Cibulková, sa už stihol medzičasom podpísať aj na jej postave. Bývalá tenisová hviezda otvorene na sociálnej sieti fanúšikom priznala, že za kilá navyše môže jaj laxný prístup k cvičeniu a dodržiavaniu zdravého jedálnička.
„Proste som na to trošku kašľala. Nemala som na to nejakú náladu, ale to sa už zmenilo a musím sa vám priznať, že opäť nie som žena, ktorá by len tak chudla, aj rôznymi životnými okolnosťami, práveže naopak,“ uviedla vo videu, ktoré zverejnila na svojom profile na sociálnej sieti športovkyňa, ktorá dávnejšie absolvovala aj špeciálne váženie a práve to odhalilo, že pribrala. „Päť kíl hore... v lete som mala 56 kíl, to bol môj strop,“ priznala úprimne Dominika Cibulková s tým, že mala problém zapnúť aj niektoré oblečenie.