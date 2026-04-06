Po rozchode prišiel nečakaný zvrat. Vanessa Šarköziová počas Veľkej noci prekvapila nádhernou správou
Známa hudobníčka sa počas sviatkov postarala fanúšikom o veľké prekvapenie.
Keď sa Vanessa Šarközi vlani nečakane po rokoch rozišla so svojím partnerom Davidom, viacerí zostali nemilo prekvapení. Známa hudobníčka a jej partner sa totiž poznali od jej 15 rokov a dlho patrili medzi stabilné páry.
Koniec medzi nimi však napokon netrval dlho a potvrdilo sa známe príslovie, že stará láska nehrdzavie, keď sa dvojica dala naspäť dokopy. Najnovšie sa však Vanessa opäť fanúšikom postarala o poriadne prekvapenie, keď počas Veľkej noci zverejnila na svojom profile na sociálnej sieti krásnu novinku, že bude mamou.
Vanessa a David sa spoznali na konzervatóriu, keď mala speváčka 15 rokov. Dlhé roky potom tvorili harmonický pár, keď zrazu nečakane vlani v marci vyšlo najavo, že už nie sú spolu. „Áno, je to tak. Rozišli sme sa,“ potvrdila vtedy hudobníčka pre Nový Čas.
Bez seba však našťastie dlho nezostali a dokonca svoj znova nadobudnutý vzťah posunuli o level vyššie - z oboch budú totiž čoskoro rodičia.
„S týmto mužom trávim po svojom boku už jedenáste narodeniny. No tento rok je to predsa len niečím iné… polku z neho nosím v brušku. Tak strašne vďačná bože,“ napísala k videu na sociálnej sieti dojatá Vanessa, ktorú okrem novej životnej úlohy čaká aj svadba - David ju totiž prekvapil zásnubným prsteňom. „A tak si včera točím výhľad pred večerou, keď tu zrazu… prsteň. Povedala som áno,“ pochválila sa ďalšou novinkou vo svojom živote.