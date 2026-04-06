Chcela zomrieť tam, kde to milovala. Anička Slováčková bojovala ako levica a s odchodom sa vyrovnávala po svojom
Anička Slováčková prehrala svoj boj so zákernou chorobou vo veku 29 rokov.
Presne rok ubehol od smrti krásnej a talentovanej Aničky Slováčkovej, dcéry známej českej herečky Dagmar Patrasovej a saxofonistu Félixa Slováčka. Známa speváčka totiž prehrala svoj boj so zákernou chorobou 6. apríla 2025 len vo veku 29 rokov.
A hoci až do posledných chvíľ bojovala statočne a veľmi chcela žiť, podľa vlastných slov, ktoré cituje Plus Jeden Deň, bola so smrťou zmierená a dokonca si sama naplánovala aj vlastnú rozlúčku. Aj vtedy totiž myslela na svojich najbližších, ktorým týmto chcela z pliec zobrať aspoň kúsok toho bremena.
Smrť na mieste, ktoré milovala
Anička Slováčková bojovala s rakovinou striedavo doma aj v nemocnici, nakoniec sa však rozhodla, že na druhý breh chce odísť z miesta, ktoré milovala.
„Bola niekoľko dní v nemocnici, ale požiadala rodičov, aby ju odviezli domov. Chcela zomrieť tam, kde to milovala. To sa aj v piatok večer stalo. Doma Aničku ešte v ten deň na žiadosť mamy a otca navštívil kňaz,“ uviedol vtedy zdroj z rodiny o speváčke, ktorá sa so svojím odchodom podľa vlastných slov vyrovnávala po svojom.