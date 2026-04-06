K trom chlapom pribudne ženská výpomoc. Ladislav Bédi sa pochválil krásnou novinkou
Rodinka známeho herca sa onedlho rozrastie.
Robili všetko pre to, aby si mohli založiť rodinu a podarilo sa. Ladislav Bédi a jeho manželka Emily Bédi Drobňáková sa totiž onedlho stanú po prvý raz rodičmi. S krásnou novinkou sa pochválili na sociálnej sieti, kde zároveň prezradili aj pohlavie bábätka - herečka nosí pod srdcom dievčatko.
Spoločné písanie básní
Ladislav Bédi a Emily sa po prvý raz zaregistrovali na škole, Ladislav bol v piatom ročníku a Emily nastúpila do prvého. Spočiatku si pritom pozornosť nevenovali.
„Až keď bol Lacko po škole, začali sme sa stretávať v divadle, pretože spolu účinkujeme v inscenácii Salemské bosorky. Tam sa mi začal prihovárať a vymyslel spoločné písanie básní,“ prezradila hercova manželka v rozhovore pre Nový Čas.
Podľa Ladislava začal ich vzťah pozvoľna. „Obaja sme vtedy písali básne a mali sme ich na Instagrame – ja som v tom čase ešte mal funkčný profil. Začali sme si na ne reagovať a ja som jej navrhol, aby sme skúsili tvoriť spolu – jeden napíše báseň a druhý na ňu odpovie. Takto sme si písali a postupne sme sa zblížili,“ uviedol pre Pravdu herec, ktorý odvtedy tvorí so svojou manželkou harmonický pár.