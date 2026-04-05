Na deti zostala sama a ľudia na ňu pozerali cez prsty. Slovenská Marilyn herectvo nebrala ako samozrejmosť
Herečka to po rozchode so synom slávneho spisovateľa nemala jednoduché – na deti totiž zostala sama.
Zaujala nielen svojim hereckým talentom, ale aj očarujúcim zjavom – nie nadarmo dostala prezývku „slovenská Marilyn Monroe“. Ako informuje Plus jeden deň, do hereckého neba navždy odišla Marta Rašlová, ktorá sa preslávila filmom Holky z porcelánu. Umelkyňa posledné roky strávila mimo žiary reflektorov – vnímala to však triezvo.
Zmluva s diablom
Marta Rašlová sa narodila 29. mája 1949 v Bratislave. To, že nastúpi na cestu umenia, bolo jasné už odmalička – v detstve sa venovala baletu a už ako škôlkarka sa dostala na konkurz do filmu Práče. A hoci úlohu napokon nezískala, po tejto skúsenosti sa rozhodla stať herečkou. Štúdiu herectva na Bratislavskom konzervatóriu ale nedokončila, keďže začínala mať na stole čoraz viac hereckých ponúk. Maturitu si neskôr dorobila na Polygrafickej škole.
Ako píše Život, spolu so Zuzanou Kocúrikovou a Sylviou Turbovou sa preslávila v prvom slovenskom uvoľnenejšom filme Zmluva s diablom o maturantkách, ktoré sa rozhodnú stratiť panenstvo. Vybrali ju na konkurze z osemsto kandidátok na hereckú úlohu. Okrem talentu Marta zaujala svojimi blond vlasmi, veľkými modrými očami, plnými perami a zvodnými krivkami.
Slávna úloha, nešťastie v láske
„Slovenská Marilyn Monroe“, ako ju podľa portálu Svět ženy prezývali fanúšikovia, počas celej svojej kariéry nakrútila viac ako 70 filmov, diváci si ju však pamätajú najmä z jedného – v komédii Holky z porcelánu sa zhostila úlohy namyslenej skladníčky Heleny, ktorá sa túžila stať modelkou a herečkou. Osud to však zariadil inak a ona otehotnela.
V súkromnom živote sa jej spočiatku darilo tiež.