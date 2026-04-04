Pošta pre teba ma poľudštila, vraví Katka Brychtová. V legendárnej relácii sa naučila to najdôležitejšie
Z mnohých príbehov sa doma potrebovala vyrozprávať.
„Stenu dáme preč!“ - tieto slová v legendárnej relácii Pošta pre teba hovorila Katarína Brychtová zo všetkého najradšej. Nie všetky životné príbehy však končili šťastne a niektoré boli tak ťažké, že sa z nich po skončení natáčania potrebovala poriadne vyrozprávať. Napriek tomu ju táto práca neuveriteľne napĺňala a byť poslom dobrých správ ju baví až dodnes.
Bola psychologičkou aj moderátorkou naraz
„Častokrát som sa cítila ako taký malý detektív, ktorý sa snažil prísť veciam na kĺb a vyriešiť, kde je pes zakopaný. Niekedy som si ten príbeh „v hlave dokončovala“ aj po návrate domov. Ale bolo úžasné vidieť návraty po roku a zistiť, že naša robota mala zmysel. Vidieť mamy, ktoré po desiatkach rokov našli svoje deti, alebo súrodencov, ktorí si k sebe okamžite našli cestu... To ma neskutočne napĺňalo,“ zaspomínala si pre magazín Báječná Žena známa moderátorka.
V Pošte pre teba bývala často aj „psychologičkou“. V mnohých situáciách musela starostlivo voliť každé slovo tak, aby nikomu neublížila, a zároveň vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom sa ľudia cítili prijatí a dostali priestor otvoriť sa. Práve náročnosť a nepredvídateľnosť týchto situácií ju však napĺňali zo všetkého najviac.
Svet vníma citlivejšie
Byť súčasťou toľkých osudov a počúvať toľko životných príbehov si pritom vyžiadalo aj svoju daň. „Po každom nakrúcaní som potrebovala silné príbehy dostať zo seba. Buď to bola dcéra, mama alebo kamarátky. Sem-tam som do toho zapojila aj manžela, ale ten mal dosť svojich príbehov z nemocnice, tak som ho nechcela zaťažovať,“ vysvetlila a dodala, že keď sa človek so svojim trápením zverí, zmení sa na polovičné. To však nie je všetko, čo ju legendárna relácia naučila.