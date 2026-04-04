V bratislavskej ZOO sa narodilo vzácne mláďatko. Rozkošné zábery z výbehu Slovákov nadchli

Ilustračné foto / Mláďatko z bratislavskej ZOO. — Foto: Wikimedia Commons/ Esin Üstün, Facebook/ ZOO Bratislava - Katarína Valúchová

Ľudia v komentároch hádajú, na koho sa toto drobné mláďatko vlastne ponáša.

„Máme obrovskú novinku!“ nadšene oznámili pracovníci Zoologickej záhrady v Bratislave na sociálnej sieti a milovníci zvierat ostali vo vytržení. V hlavnom meste sa totiž historicky po prvý raz podarilo odchovať vzácneho Takina zlatého a zábery mláďatka, ktoré mamu nechce opustiť ani na krok, mnohých dojali.

Výnimočný moment

Takin patrí medzi zvláštne a pomerne málo známe kopytníky. Podľa legendy ho stvoril mních - z hlavy kozy, tela kravy, a prikázal mu žiť vysoko v horách. Takin zlatý je pritom len jedným zo štyroch známych poddruhov a od ostatných sa odlišuje typickým zlatistým sfarbením srsti po celom tele.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=1545614654238573&set=pcb.1545617090904996

V zoologických záhradách po celom svete sa chová len niekoľko desiatok takýchto jedincov, a preto je radosť z úspechu ZOO Bratislava skutočne oprávnená. „Ide o naozaj významný moment nielen pre nás, ale aj v rámci medzinárodného chovu. Mláďa je zdravé, vitálne a starostlivo ho stráži jeho mama. Takiny zlaté chováme od roku 2023, samca sme priviezli zo Zoo Liberec a samicu zo Zoo Wroclaw,“ vysvetlili na sociálnej sieti.

Bezpečie hľadá pri mame

Príspevok okamžite vyvolal vlnu nadšenia a v komentároch sa rozbehla diskusia o tom, čo mláďatko niektorým pripomína. „Krajší už ani nemôže byť. Gratulujem, toto zvieratko na mňa vždy pôsobilo ako z Hviezdnych vojen,“ píšu niektorí. „Vyzerá ako kapybara s rohami,“ pridali sa ďalší.

