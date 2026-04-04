Je to o motýľoch v bruchu, ale aj o rozume. Martin Nikodým je do Maťky po uši zamilovaný aj po päťdesiatke
Prezradil tiež, vďaka čomu sa takmer vôbec nehádajú.
Dlho sa míňali, až sa napokon stretli v ten správny čas. Martin Nikodým dnes priznáva, že ak by svoju Maťku spoznal skôr, možno by ich príbeh nebol taký krásny, aký je teraz. „Zapadli sme do seba, ako keby na tom vesmír už dlho predtým pracoval,“ prezradil kedysi v rozhovore pre Dobré noviny a dnes už otvorene hovorí aj o tom, aká je láska po päťdesiatke.
Hneď si ho získala
Známy moderátor svoju polovičku spoznal vďaka spoločným priateľom. Tí nerozumeli, prečo ani jeden z nich ešte nemá partnera, a tak zariadili, aby sa stretli. Odvtedy sa vraj všetko zomlelo veľmi rýchlo a Martina si stálicu televíznych obrazoviek získala prakticky okamžite.
„Myslím, že sme to obaja navzájom vyhrali tým, že už na prvom rande sme sa veľa smiali. Ja som prišiel po ňom domov a hneď som Maťke napísal, že to bolo neobyčajné rande a už teraz mám chuť si ho zopakovať. Ona to vnímala rovnako. Jednoducho sme do seba zapadli,“ vysvetlil Martin Nikodým v rozhovore pre Nový Čas pre Ženy.
Motýle v bruchu
V Martine našiel svoju spriaznenú dušu a už na začiatku vzťahu hovoril, že medzi nimi neexistuje žiadne „ale“. Navzájom sa vraj prijímajú takí, akí sú, a práve vďaka tomu ich vzťah prerástol do niečoho výnimočného. Svoju lásku už spečatili aj zásnubami a moderátor sa dnes už vôbec netají tým, aké je to byť po uši zamilovaný aj po päťdesiatke.