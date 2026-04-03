Slováci ich milujú, sú však horšie ako cigarety. Týmto jedlám sa oblúkom vyhnite, varuje lekár
Sú lacné a chutné, no môžu skracovať život.
Slováci ich milujú, no odborníci bijú na poplach. Mnohé z nich máme doma každý deň a bez váhania po nich siahneme, keď nestíhame alebo máme chuť na niečo „dobré“. Len málokto si však pripúšťa, že práve tieto nenápadné voľby môžu mať vážnejšie následky, než by čakal.
Horšie než cigarety
Reč je o vysoko spracovaných potravinách. Podľa britského lekára Chrisa van Tullekena môžu predstavovať ešte väčšie riziko ako fajčenie. V roku 2023 v podcaste Diary of a CEO upozornil, že práve tento typ jedla sa stal jednou z hlavných príčin predčasných úmrtí.
Lekár uviedol, že svet čelí akejsi „pandémii chorôb súvisiacich so stravou.“ Práve vysoko spracované potraviny podľa neho stoja za rastúcim počtom zdravotných problémov – od obezity až po vážne ochorenia, ktoré skracujú život.
Zároveň ide o jedlá, ktoré sú mimoriadne rozšírené. Nachádzajú sa v supermarketoch, v mrazničkách aj v rýchlom občerstvení. Často ide o sladené nápoje, sladkosti, instantné jedlá, polotovary či fastfoody. Ich spoločným znakom je dlhý zoznam prísad a minimum prirodzených živín.