Bocian sa po streľbe nedokázal postarať o rodinu, šlo o veľa. Tatiana konala, dočkala sa milého poďakovania
Bociania rodinka na svoju hrdinku nezabudla ani po roku.
Keď Tatiana Kajúchová z Párnice minulý rok našla postreleného bociana, nešlo o bežnú situáciu. Zranené zviera a tri mláďatá v hniezde znamenali, že bez pomoci nemajú veľkú šancu. Ako uvádza portál Nový Čas, do záchrany sa napokon zapojilo viacero ľudí – a po roku prišlo nečakané pokračovanie.
Záchranná akcia
Bocian mal poranené krídlo a nedokázal sa o rodinu postarať. V hniezde zostala samica s tromi mláďatami. „Bolo jasné, že to treba riešiť, sama by ich nedokázala vychovať,“ opísala Tatiana.
Zraneného jedinca previezli do záchrannej stanice v Zázrivej. Medzitým bolo potrebné vyriešiť situáciu v hniezde. Pomohli hasiči z Dolného Kubína, ktorí pomocou techniky vybrali dve mláďatá. „Bez nich by sme sa na hniezdo nedostali,“ dodala s tým, že bezbranné zvieratá následne umiestnili do dočasnej starostlivosti.
Každodenná starostlivosť
Príbeh však záchranou neskončil a Tatiana sa ochotne zapojila do ďalšej starostlivosti. Nešlo pritom o jednorazovú výpomoc, ale o pravidelné kŕmenie a dohľad. „Ujala som sa kŕmenia bocianej matky aj mláďat,“ priblížila s tým, že pomocnú ruku podala celá rodina.
Postupne sa podarilo mláďatá vrátiť späť do hniezda a samica ich napokon dokázala dochovať a neskôr aj naučiť lietať.