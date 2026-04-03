Čas s ňou je tak vzácny a krásny. Dominika Kavaschová svojím vyznaním dcérke dojala nejedného rodiča
Obľúbená herečka pripomína, ako rýchlo plynie čas s deťmi.
Herečka Dominika Kavaschová je nielen obľúbenou tvárou televíznych obrazoviek, ale najmä mamou, pre ktorú je rodina na prvom mieste. Na sociálnej sieti sa najnovšie podelila o úprimné slová venované svojej dcérke Maii, ktorá čoskoro oslávi piate narodeniny. Jej vyznanie zasiahlo mnohých rodičov, pretože v ňom otvorene hovorí o láske, blízkosti aj o plynutí času.
Ako napísala na sociálnej sieti, uvedomuje si, ako rýchlo jej dcérka rastie a ako vzácne sú spoločné chvíle. „Bože, nechce sa mi veriť. Že je to už pomaly päť rokov,“ povzdychla si pri fotografii, na ktorej je jej dcérka ešte malé bábätko.
Spoločné momenty
Vo svojom vyznaní nezabudla ani na obyčajné situácie, ktoré pre ňu majú veľký význam. „Dnes sme išli v aute a začala hrať naša pesnička. Vtedy sa nám vždy spoja pohľady a usmejeme sa na seba. Dáme to hlasnejšie a kričíme paaartyyyyy. Tak veľmi sa teší, že ide moja pesnička. Otvára ústa a akože ju spieva, jej tvár prežíva každé jedno anglické slovíčko, ktorému nerozumie a ja nerozumiem o nič viac. Pozerám sa na ňu, aká je rozkošná,“ opísala úsmevný moment z auta.
Práve tieto drobnosti vytvárajú spomienky, ktoré si herečka chce uchovať čo najdlhšie. „Myslím na to, že je to ona, s kým chcem chodiť každé leto na korčule na hrádzu, ona, s kým sa chcem smiať, s kým sa chcem kúpať v jazere, s kým chcem sedieť na kávičke, s kým sa chcem prechádzať po lese, keď začína jar," zamýšľa sa v ďalších riadkoch nad tým, čo všetko chce so svojou dcérkou ešte zažiť.