Zamilovať sa a vydať je to najhoršie, čo by sa mi mohlo stať. Írska diva Enya roky žije na mačacom zámku
Speváčke sa darí celé desaťročia vďaka verným fanúšikom.
Stráni sa reflektorov aj fanúšikov a aj napriek tomu, že si stále drží svoj éterický hudobný prejav, patrí medzi najpredávanejšie hudobníčky všetkých čias. Írska speváčka Enya celý svoj život uzavrela za brány rozprávkového hradu a zahalila rúškom tajomstva. 64-ročná speváčka stále žije sama, bez detí a spoločnosť jej robia len mačky.
Stiahla sa hneď po prvom hite
Enya pochádza z deviatich súrodencov a po tom, čo sa našla práve v speve a hre na klavíri, pridala sa do rodinnej keltskej hudobnej skupiny. Pár rokov na to sa spoznala s producentom Nicky Ryanom a jeho manželkou Rome, s ktorými sa vrhli na prípravu prvého albumu.
V tejto producentskej zostave zakotvili na celé desaťročia a vyprodukovali aj ostatné Enyine albumy. Prvý album vyšiel v roku 1987, ale až ten druhý rok na to zmenil vtedy neznámej mladej speváčke život. Obsahoval totiž aj celosvetový hit Orinoco Flow, ktorý ju razom dostal obrovskej slávy.
To bol moment, kedy sa rozhodla stráviť život mimo pozornosti médií aj fanúšikov. O speváčke sa toho stále veľa nevie, aj keď je na scéne už 40 rokov. Dostať sa do jej srdca nepodarilo ani žiadnemu mužovi a tak je jej dobre.
Na zámku s mačkami
Speváčka si už v roku 1997 kúpila odľahlú pevnosť, ktorá zvonku pôsobí ako rozprávkový zámoček južne od Dublinu. Z okien si vychutnáva pohľad na more a má len jediného suseda - speváka Bona z U2. V zriedkavom televíznom vystúpení v roku 2016 žartovala, že si raz prišiel požičať cukor.
„Navonok to síce vyzerá chladne ako hrad, ale vo vnútri je to skutočný domov. Je to malý zámok a zamilovala som sa do neho," opisovala svoje bývanie pre The Guardian. Od kedy sa do neho nasťahovala, nezdieľala tento domov so žiadnym mužom.