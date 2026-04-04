Keď spomenuli milenku, súdil sa. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu
Keď spomenuli milenku, súdil sa. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu
Keď spomenuli milenku, súdil sa. Ondřej Vetchý je roky s misskou, ktorá pozná tajomstvo šťastného vzťahu

Ondřej Vetchý našiel šťastie pri Irene.
Foto: Wikimedia Commons, OISV, Reprofoto/ YouTube.com, Sport 247

Český herec je ženatý po druhýkrát.

„Bol to boj dlhý a sme unavení,“ priznal pre iDnes.cz Ondřej Vetchý po vyhratom súdnom spore s bulvárnym týždenníkom Spy. Keď sa totiž obľúbený herec v roku 2015 objavil na udeľovaní Českých levov a vedľa neho stála jeho manželka Irena, spomínaný časopis ju označil za jeho milenku. Vetchý sa vtedy poriadne nasrdil a rozhodol sa pohnať celú vec k súdom.

S niekdajšou finalistkou Miss aerobic, ktorá dnes pracuje ako psychoterapeutka, je herec už dlhé roky. No keďže si svoje súkromie prísne stráži, o rodine takmer vôbec nehovorí a jeho životná partnerka sa na verejnosti ukáže len zriedka, ušla sa jej prezývka Pani Colombová. A hoci to umelcovi v prvom vzťahu nevyšlo, zdá sa, že po Ireninom boku je spokojný. Dôkazom toho je aj fakt, že vo veku 63 rokov by svojím výzorom strčil do vrecka nejedného dvadsiatnika.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa fan page Ondřeje Vetchýho (@fanpage_ondrej_vetchy)

Pred kamerou už ako tínedžer

Rodák z Jihlavy sa po prvýkrát objavil v detskom filme Leť ptáku leť! už v roku 1978, v tom čase mal 16 rokov. Niet preto divu, že po základnej škole študoval na pražskom konzervatóriu a krátko po jeho skončení sa stal členom Činoherného štúdia. 

Diváci si jeho herecké umenie mohli do dnešného dňa vychutnať v rôznych umeleckých počinoch, medzi iným napríklad v komédii Bezva ženská, Ženy v běhu, Jan Žižka a mnohých ďalších. Bol nominovaný na európsku filmovú cenu Félix a štyrikrát nominovaný na Českého leva, ktorého nakoniec získal za seriál Okresní přebor z roku 2012.

Spolu vyše 18 rokov

Ondřejovi Vetchému sa však dlhodobo nedarí len v hereckej kariére, ale aj v súkromí. A hoci mu prvé manželstvo nevyšlo, má z neho dcéru Veroniku a podľa medializovaných informácií majú veľmi pekný a blízky vzťah.

Druhé manželstvo s niekdajšou finalistkou Miss aerobic Irenou, ktorá sa v minulosti venovala kondičnému fitness a chodila aj na súťaže, trvá dodnes. Dátum sobáša síce verejnosť nepozná presne, ale hercove druhé manželstvo a narodenie druhej dcéry Rebeky v roku 2005 naznačuje, že sú spolu už vyše 19 rokov.

Videla, ako ju choroba mení

