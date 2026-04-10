20-roční si mysleli, že majú migrénu a bola to mŕtvica. Päť príznakov by ste mali vedieť rýchlo rozpoznať
Mnoho ľudí nevyhľadá lekársku pomoc, keďže príznaky po čase zmiznú.
Často sa mu nepripisuje veľký význam, pretože nezanecháva trvalé následky, ale v skutočnosti signalizuje vážne nebezpečenstvo. Prechodný ischemický záchvat trvá len niekoľko minút, ale každý piaty prípad sa do pár mesiacov skončí aj plnohodnotnou mozgovou príhodou. Na čo by sme si teda mali dávať pozor a aké príznaky nepovažovať za maličkosť?
Požehnanie v prestrojení
Prechodný ischemický záchvat dočasne zablokuje prietok krvi do mozgu a je predzvesťou hroziaceho nebezpečenstva. „Môže to byť požehnanie v prestrojení, pretože vysiela signály, že niečo nie je v poriadku a môžeme takto zastaviť mozgovú príhodu skôr, než sa vôbec stane," vysvetľuje profesor neurológie pre Healthline Mitchell Elkind.
Príznaky sa však objavujú náhle a celkom rýchlo zmiznú. „Liečil som aj 20-ročných ľudí, ktorí si mysleli, že majú migrénu, ale v skutočnosti mali mŕtvicu," hovorí doktor Tom French v rozhovore pre The Telegraph.
Prechodný ischemický záchvat zmizne v priebehu niekoľkých minút, pretože zrazenina sa často rozpadá alebo rozpúšťa sama. Prietok krvi sa potom rýchlo obnoví a nezanechá trvalé následky. Preto aj CT vyšetrenia mozgu vyzerajú zväčša úplne normálne. Aj napriek tomu by ste po skúsenosti s prechodným ischemickým záchvatom mali vyhľadať pomoc, keďže až 20 percent týchto záchvatov sa bez liečby do troch mesiacov zopakuje - ale tentoraz už ako plnohodnotná mozgová príhoda.