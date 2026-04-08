Pumpár si chcel privlastniť viac ako milión z lotérie a zákazníkovi klamal. Nachytali ho na maličkosti
Takmer jeden a pol milióna eur si chcel pripísať na svoj účet, jednu vec ale nečakal.
Chcel si len nechať skontrolovať lotériu, ale vôbec netušil, že v ruke drží hlavnú výhru. Pracovník benzínovej pumpy blízko Mníchova však na svojom monitore videl, že na lotériovom lístku sa v skutočnosti nachádza suma takmer 1 a pol milióna eur. Zákazníkovi zaklamal a v duchu plánoval, ako si výhru prevezme sám. Jeho plán však mal jednu chybu, ktorú si nevšimol.
Veril mu
Oklamaný muž sa podľa Bild uspokojil s informáciou, že nič nevyhral a od pumpára teda nevyžadoval ani vrátenie „nevýherného“ lístka. Ten s prevzatím výhry čakal niekoľko mesiacov a až potom dorazil do centra lotériovej spoločnosti so slovami, že si chce uplatniť výhru. Namiesto miliónov na účte ho však čakal súd.
31-ročný pumpár totiž nečakal, že súčasťou uplatnenia výhry bude aj pohovor. Špeciálne vyškolení pracovníci počas neho preverujú, či je osoba skutočným výhercom. Robia to obzvlášť vtedy, keď sa s výhrou prihlási niekto so zamestnaním, ako má on.
Na toto si nedal pozor
„Ak zistíme nejakú nezrovnalosť, všetko postupujeme ďalej orgánom činným v trestnom konaní,“ povedala hovorkyňa lotériovej spoločnosti Veronika Ober. Podvodníka nachytali na úplnej maličkosti.