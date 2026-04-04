Naháňate sa za šťastím? Podľa odborníkov je to len biznis, možno vám to škodí viac, než sa zdá
Naháňate sa za šťastím? Podľa odborníkov je to len biznis, možno vám to škodí viac, než sa zdá
— Foto: Freepik, @peoplecreations / Freepik, @freepik

Túžba po šťastí nás paradoxne robí nešťastnými, tvrdia odborníci.

Každý z nás túži po šťastí. Často sa preto snažíme robiť všetko správne – čítať motivačné knihy, meditovať, sledovať inšpiratívne videá. No podľa vedcov práve táto snaha môže byť dôvodom, prečo sa cítime prázdnejší než predtým.

Paradox šťastia

Ako informuje Startitup.sk, nový výskum z Univerzity v Toronte prináša prekvapivý záver. Čím viac sa usilujeme byť šťastní, tým viac nám šťastie uniká.

Foto: Freepik, @halayalex

Tím profesora Sama Maglia označuje tento jav ako „paradox šťastia“. Ich štúdia publikovaná v časopise Applied Psychology: Health and Well-Being ukázala, že ľudia, ktorí sa vedome snažia cítiť šťastnejšie, v skutočnosti strácajú sebaovládanie a zažívajú viac stresu.

„Je to ako snehová guľa,“ vysvetľuje profesor Maglio. „Rozhodneš sa byť šťastnejší, ale tým míňaš energiu, ktorú potrebuješ na veci, ktoré by ťa v skutočnosti urobili spokojnejším,“ dopĺňa.

Foto: Freepik, @freepik

Vedci hovoria, že prenasledovanie šťastia je mentálne vyčerpávajúce. Po dlhom dni máme často pocit, že by sme mali byť produktívni – upratať, cvičiť, variť zdravé jedlo. Namiesto toho však skončíme bez síl, s telefónom v ruke. Nie preto, že by nám na šťastí nezáležalo, ale preto, že naň jednoducho nemáme energiu.

Snaha uberá silu

