Prebudil sa, keď si práve balila veci. Vladko Plevčík sa už nečuduje, že sa Petra rozhodla odísť
Až pri Aničke uvidel celý vesmír.
„Ženy sú najkrajšie stvorenia vo vesmíre,“ hovorí s úsmevom herec Vladislav Plevčík a v jeho očiach je cítiť, že tieto slová myslí naozaj vážne. Po období, keď sa mu zrútil svet a prišiel o lásku, dnes z neho opäť srší pokoj, radosť a vďačnosť. Prežil bolestivý rozchod s Petrou Dubayovou, no namiesto zatrpknutia objavil nový začiatok a ženu, ktorá mu podľa jeho slov „otvorila celý vesmír“. Vzťah s herečkou Annou Gajdzikovou mu priniesol to, o čom sa mu len snívalo, pokoj v duši a lásku, ktorá sa slovami nedá opísať.
Chémia bola vzájomná
„Nikdy nevieme, čo nám príde do života,“ vravela pre Šarm Petra Dubayová, keď sa jej pýtali, či plánujú svadbu s jej vtedajším partnerom. S Vladkom Plevčíkom ich spojila láska k herectvu. „Vnímala som ho ako herca, ktorého som obdivovala, a keď sme sa bližšie zoznámili, tak som to vlastne hneď vnímala ako niečo iné ako kamarátstvo. A myslím, že chémia bola od začiatku vzájomná,“ vravela o hercovi, s ktorým prežila sedem rokov.
Keď jej kariéra vďaka seriálu Dunaj, k vašim službám vystrelila raketovou rýchlosťou, priznala, že práve partner, rodina a spolužiaci ju držali pri zemi. „V rámci našej profesie je dôležitá pokora a uvedomenie si toho, že dnes som tu a zajtra tu byť nemusím. To sa snažím mať aj ja a má to určite aj Vladko. Keď sme sa spoznali, bolo to úplne naopak, ja som bola študentka, o ktorej nikto nikdy nepočul. Nemyslím si, že žiarli, on prácu má, je v divadle, robí krásne predstavenia, venuje sa hudobnej produkcii,“ vysvetlila pre Plusku Petra, ktorá v tom čase dodala, že obaja mali v živote niečo, čo ich baví a môžu byť za to vďační.
Nemal slov
O Vladislavovi hovorila ako o svojej životnej opore, o to viac všetkých v roku 2024 prekvapilo, keď na verejnosť vyšla správa, že Petra tvorí pár s Jakubom Jablonským. „Poznajú sa už dlhšie a vždy mali k sebe blízko. Láska prišla nečakane a obaja si vzájomnú spoločnosť užívajú. S Vladom vzťah po rokoch ukončili,“ povedal pre Nový Čas zdroj z herečkinho blízkeho okolia a Plevčík k tomu vtedy povedal jediné: „Nemám slov, asi toľko k tomu celému môžem povedať.“ Prvýkrát o tomto období otvorene prehovoril až v októbrovom rozhovore s Janom Krausom.