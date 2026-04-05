Päť rokov chodila do Moskvy, aby splatila exmanželove dlhy. Tatiana Drexler bojovala o prežitie
Keď ušla z Československa, hľadala zlých boháčov.
„Ja sa teším z každej blbosti,“ hovorí dnes s úsmevom tanečníčka Tatiana Drexler, no jej život by pokojne vydal na filmový scenár. Z dievčaťa z Martina sa počas socializmu stala majsterka Slovenska, ktorá sa zamilovala do tanca aj do svojho partnera Viktora. Spolu snívali o slobode a napokon pre ňu riskovali všetko. Počas súťaže v Západnom Nemecku sa rozhodli pre útek, ktorý im navždy zmenil život a nakoniec aj manželstvo. Po rozvode zostala tanečníčka sama, s dlhmi a s pocitom, že jej svet sa rozpadol. „Myslela som, že sa už nikdy nepostavím na nohy,“ priznala otvorene.
Mulat z Martina
Kým ju Slovensko spoznalo ako obľúbenú porotkyňu Let’s Dance, bola mladým dievčaťom z Martina, ktoré sa k tancu nedostalo ako k veľkej osudovej láske. „Čaru tanca som nepodľahla hneď. Začínala som ako mladá a potom som sa náhodou stala majsterkou Slovenska. Až potom som zistila, aká tvrdá práca to je,“ spomínala pre DVTV Tatiana Drexler. Jej rodina však mala v socializme nevyhovujúci kádrový profil, a tak musela popri tanci obetovať svoj život číslam, logike a presnosti.
Režim totiž rodinám, ktoré nezapadali do ideologických predstáv, vedel veľmi rýchlo pripomenúť, kde je ich miesto. Tatiana preto vyštudovala matematiku, hoci jej celé srdce bilo pre tanec. Práve počas štúdií spoznala svojho prvého manžela – mulata Viktora, ktorý bol aj jej tanečným partnerom. „On ti bol z Martina, normálny Slovák,“ smiala sa v rozhovore s Adelou a Sajfom.
S Viktorom tvorili pár, ktorý si rozumel na parkete aj mimo neho. Mali talent, ambície a najmä túžbu po svete, o ktorom doma počúvali len cez ideologické filtre. Tatiana Drexler však vedela, že za ostnatým drôtom musí existovať iný svet. „Keď k nám chodili na súťaže ‚západniari‘, nevyzerali až tak nešťastne, ako sa nám snažili vtĺcť do hlavy,“ spomínala pre DVTV tanečníčka, ktorá sa rozhodla pre nelegálnu emigráciu. Rozhodnutie odísť ale nebolo náhle.
Zlí nemeckí boháči
„My sme to s Viktorom plánovali už roky dopredu. Chceli sme dokončiť štúdium, lebo to bolo dôležité pre našich rodičov. On mal červený diplom z teoretickej fyziky,“ vysvetľovala. Tatiana mala v roku 1987 len 24 rokov, keď sa spolu s Viktorom rozhodli, že sa zo súťaže v Západnom Nemecku už domov nevrátia. „Vtedy sa ešte nedalo tušiť, že príde nejaká revolúcia. Viktor bol z ‚dobre‘ politicky orientovanej rodiny, takže nás pustili na súťaž. Dlho sme museli hrať, že aj my sme ‚dobre‘ politicky orientovaní,“ spomínala. Najťažšie na tom bolo, že o ich úteku nevedeli ani rodičia.