Zavára uhorky, ktoré vyhrávajú ocenenia. Títo slávni ľudia milujú prácu na vlastnej záhradke
V zozname sa nachádza aj známy slovenský herec.
Možno by ste to na nich nepovedali, ale niektoré z celebritných tvárí sa počas svojho voľna veľmi radi navlečú do pracovného odevu, vyhrnú si rukávy a vyberú sa do svojich záhrad, ktoré sú ich najväčšou pýchou. Záhrady známych osobností však bývajú veľmi rozmanité – niektoré ponúkajú obrovský výber plodín či kvetov, iné hviezdy zase majú na pozemku hotovú farmu.
6. Julia Roberts
Oscarová herečka Julia Roberts sa dokáže zvŕtať nielen na červenom koberci, ale aj vo svojej záhrade. Podľa blogu exoticflowers.com si slávna herečka už desaťročia pestuje vlastné plodiny a od narodenia vraj kŕmi svoje deti výlučne domácou zeleninou a ovocím. Paradajky, uhorky, kel, zemiaky či lesné plody patria medzi niekoľko odrôd, ktoré s radosťou pestuje na svojom rozsiahlom pozemku.
5. Helena Vondráčková
Helena Vondráčková, ktorá na hudobnej scéne žiari už desiatky rokov, získala ocenenia nielen za svoje spevácke výkony, ale obrovské úspechy žne aj na poli gastronómie. „Z marhúľ z vlastnej záhradky robím skvelý džem,“ prezradila pre Primu speváčka.
Na čo je však najviac pyšná, sú sterilizované uhorky, ktoré každoročne pripravuje so svojou kamarátkou. „Už dvakrát sme v Znojme vyhrali prvé ocenenie v amatérskej súťaži o najlepšie nakladané uhorky,“ pochválila sa Helena, ktorej doma na stene visí čestné uznanie.
4. Yolanda Hadid
Mama slávnych modeliek Gigi a Belly si tiež zvykne pochutnávať na čerstvej a zdravej zelenine zo svojej farmy v Pensylvánii. „Hoci sa zvyčajne stravujem celkom zdravo, veľkú časť karantény kvôli Covidu som strávila s rodinou v kuchyni, kde som si vychutnávala nové recepty a množstvo jedál,“ spomínala a dodala, že jej telo na to jednoducho nebolo stavané. Preto neskôr podstúpila 30-dňovú „očistu na uzdravenie“, počas ktorej jedla veľa domáceho ovocia a zeleniny. Energetický posun vraj bol významný.