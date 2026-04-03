Keď ako 15-ročný skončil na ulici, jedol iba rožky. Ján Ďurica prvé peniaze minul na to najdôležitejšie
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď ako 15-ročný skončil na ulici, jedol iba rožky. Ján Ďurica prvé peniaze minul na to najdôležitejšie
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Zuzana Pravňanská / Spadla z oblakov

Tyran ju presvedčil, že na vine je ona. Majka z Guru obsluhuje v mäsiarstve a je najšťastnejšia na svete

Hádanka.

Bola čudná a deti na ňu nedôverčivo hľadeli. Známa Slovenka tri mesiace mlčala, keď ju zradili rodičia

Mária Čírová / S manželom Mariánom.

Ľutujem ťa, pokazila si si život, vraveli jej. Mária Čírová s o 15 rokov starším Mariánom žije svoj sen

Tatiana Drexler s prvým manželom.

Päť rokov chodila do Moskvy, aby splatila exmanželove dlhy. Tatiana Drexler bojovala o prežitie

Hádanka.

Nešťastná mama začala piť a jeho detstvo bolo odvtedy iné. Chlapec z fotografie sa ňu nikdy nehneval

Ilustračné foto

Tento chlieb kupujeme vo veľkom, ale podľa odborníkov je najhorší. Zdravšou voľbou je iný druh pečiva

Vladislav Plevčík a Petra Dubayová / Vo filme Duchoň

Prebudil sa, keď si práve balila veci. Vladko Plevčík sa už nečuduje, že sa Petra rozhodla odísť

Zuzana Pravňanská / Spadla z oblakov

Tyran ju presvedčil, že na vine je ona. Majka z Guru obsluhuje v mäsiarstve a je najšťastnejšia na svete

Hádanka.

Bola čudná a deti na ňu nedôverčivo hľadeli. Známa Slovenka tri mesiace mlčala, keď ju zradili rodičia

Mária Čírová / S manželom Mariánom.

Ľutujem ťa, pokazila si si život, vraveli jej. Mária Čírová s o 15 rokov starším Mariánom žije svoj sen

Ilustračné foto

Tento chlieb kupujeme vo veľkom, ale podľa odborníkov je najhorší. Zdravšou voľbou je iný druh pečiva

Za liečivou vodou nemusíte cestovať do Svätej zeme. Slovenské Mŕtve more vás zahreje aj v chladných dňoch

Juraj Mokrý s partnerkou Evou / Juraj Mokrý v Let’s Dance

Keď bol na dne, stála pri ňom. Juraj Mokrý by s Evičkou absolvoval aj Balaton all inclusive

Vladislav Plevčík a Petra Dubayová / Vo filme Duchoň

Prebudil sa, keď si práve balila veci. Vladko Plevčík sa už nečuduje, že sa Petra rozhodla odísť

Zuzana Pravňanská / Spadla z oblakov

Tyran ju presvedčil, že na vine je ona. Majka z Guru obsluhuje v mäsiarstve a je najšťastnejšia na svete

SLEDUJE NÁS 207 280 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Ján Ďurica s partnerkou / S mamou a bratom
Foto: Instagram - jd4football

Bol bezdomovcom, ktorý mal celý život v igelitke

„Viem, aké je to nemať nič a nikdy sa nad nikoho nepovyšujem,“ priznáva Ján Ďurica. Bývalý futbalista, ktorý dnes inšpiruje mladých po celom Slovensku, prežil detstvo plné biedy a neistoty. Ako 15-ročný sa ocitol na ulici s jednou igelitkou, keď sa hlad a chlad stali jeho každodennou realitou. Napriek všetkému sa nevzdal a zmenil život nielen sebe, ale aj svojim rodičom, ktorí z večera do rána prišli o všetko.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jan Durica (@jd4football)

Kopačky ako klaun

Keď sa zamiloval do vône čerstvo pokoseného futbalového trávnika, nebolo cesty späť. „Celé ma to pohltilo,“ vravel v relácii Trochu inak s Adelou Ján Ďurica, ktorý mal v živote jasný cieľ – hrať futbal a raz sa tým aj živiť.

Prečítajte si tiež: V hoteli sa zamiloval do slobodnej mamičky. Tréner Weiss je 38 rokov s levicou, bez ktorej by bol nikto

„Keď som v triede povedal, že budem futbalista, všetci sa začali rehotať. Nebol som talentovaný, musel som si to vydrieť,“ spomínal rodák z Dunajskej Stredy, ktorému ešte aj tréner hovoril, že futbalista z neho nikdy nebude. Jano sa ale nevzdával a na tréningy chodil, hoci žil v chudobnej rodine, v ktorej nemali peniaze na nové a funkčné kopačky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jan Durica (@jd4football)

„Prvé moje kožené kopačky boli Adidasy, Copa Mundial, ktoré sa vyrábajú doteraz. Doniesol mi ich otec, ale boli o tri čísla väčšie, tak som si do nich musel dávať toaletný papier, aby som v nich vôbec mohol hrať. Padal som na hubu, keď som niekedy zakopol, ale jednoducho neboli peniaze na to, aby som mal nové a presne pre mňa,“ vysvetľoval Ján Ďurica, ktorý mal veľa príležitostí na to, aby to s futbalom vzdal.

Do rána sa vysťahujte

Mal len 15 rokov, keď sa z večera do rána stal bezdomovcom a štvorčlenná rodina sa musela rozdeliť.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…