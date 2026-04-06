Keď začala rodiť v aute, dcéru si vybrala von sama. Nela Pocisková na osudný Veľkonočný pondelok nezabudne
Keď vyšla na svet, to boli pre mňa roky, lebo ja som mala pocit, že ona nedýcha, priznala.
Na Veľkonočný pondelok pred ôsmimi rokmi Nela Pocisková a Filip Tůma nikdy nezabudnú. Herec bol práve so svojím ročným synom na šibačke, keď herečka začala cítiť prvé kontrakcie. Pôrod ale dopadol úplne inak, ako plánovala a dcéra Lianka prišla na svet za extrémne dramatických okolností. „Ja som si porodila také moje vajíčko sama v aute. Prežila som také malé sci-fi,“ hovorila Nela Pocisková o momentoch ako z filmu.
S Filipom si to vedela predstaviť
Materstvo jej vraj zmenilo život a práca viac nebola jej prioritou. „My sme neplánovali ani jedno dieťa, ale to nevadí,“ smiala sa v podcaste Bekimovo horúce kreslo Nela Pocisková, ktorá sa prvýkrát stala mamou, keď nemala ešte ani tridsiatku.
„Ja som tento náš ‚šoubiznis‘ začala robiť veľmi skoro, celé som to nejak preletela a celkom skoro som sa ocitla v štádiu nejakého vyhorenia. To tehotenstvom som si asi privolala. Po svojom boku som mala Filipa, s ktorým som si to vedela nejak predstaviť,“ rozprávala o časoch, keď si hovorila, že keď otehotnie, tak otehotnie. „A ono sa to stalo a deti ma úplne zastavili,“ vravela speváčka, ktorá sa ako 25-ročná stala mamou syna Hektora a o rok na to nosila pod srdcom dcérku Lianu.
Fakt rodím v aute?
Vysnívanú dcéru porodila na Veľkonočný pondelok neplánovane, keď bola práve v aute. „Ja si pamätám len také sekundy, čo sa mi diali v hlave, že ty vole, to fakt ja rodím? Akože v aute? Akože tu a teraz? Ja som videla nejaký FC Štadión Ivanka pri Dunaji, bola som na druhej strane ulice v odstavenom aute,“ rozrozprávala v relácii Televízie Markíza Reflex príbeh, ktorý by nenapísal ani scenárista.