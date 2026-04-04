Tri jedlá, ktoré Slováci milujú, nechutia cudzincom. Rebríček najhorších jedál strednej Európy prekvapil
Nie všetko, čo máme radi, chutí aj svetu.
Nie všetko, na čom sme vyrastali, chutí aj ľuďom za hranicami. Niektoré jedlá, ktoré si doma bez váhania dáme ako rýchly obed alebo chutnú desiatu, vyvolávajú u turistov skôr rozpaky než nadšenie. Najnovší rebríček ukázal, že aj v strednej Európe máme pochúťky, ktoré svet hodnotí oveľa prísnejšie než my sami.
Za zoznamom stojí portál Taste Atlas, ktorý sa dlhodobo venuje mapovaniu tradičných jedál z celého sveta. Rebríčky zostavuje na základe hodnotení používateľov a pravidelne ich aktualizuje. Tentoraz sa pozrel na 100 najhoršie hodnotených jedál strednej Európy.
Prekvapivé poradie
Na samotnom vrchole nelichotivého rebríčka sa ocitla švajčiarska polievka heusuppe, ktorá získala len 2,1 hviezdičky z 5. Jej základom sú horské kvety lúhované vo vývare, čo nie je kombinácia, ktorá by oslovila každého.
Druhé miesto patrí poľskej špecialite żymlok, teda sliezskej krvavej jaternici, ktorá získala hodnotenie 2,1 hviezdičky.
Trojicu uzatvára maďarská polievka borleves, pripravovaná z bieleho vína, žĺtkov a korenín, ktorá si vyslúžila 2,4 hviezdičky.
Pohorelo aj Slovensko
Aj keď rebríčku prekvapivo dominujú najmä zahraničné špeciality, nevyhlo sa mu ani Slovensko. Nájdeme na ňom totiž aj pochúťky, ktorú si väčšina z nás veľmi dobre pamätá z detstva.