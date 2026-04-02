Najkrajšie veľkonočné SMS priania 2026. Týmito originálnymi správami urobíte radosť rodine aj priateľom
Zuzana Pravňanská / Spadla z oblakov

Tyran ju presvedčil, že na vine je ona. Majka z Guru obsluhuje v mäsiarstve a je najšťastnejšia na svete

Hádanka.

Bola čudná a deti na ňu nedôverčivo hľadeli. Známa Slovenka tri mesiace mlčala, keď ju zradili rodičia

Mária Čírová / S manželom Mariánom.

Ľutujem ťa, pokazila si si život, vraveli jej. Mária Čírová s o 15 rokov starším Mariánom žije svoj sen

Ilustračné foto

Tento chlieb kupujeme vo veľkom, ale podľa odborníkov je najhorší. Zdravšou voľbou je iný druh pečiva

Vladislav Plevčík a Petra Dubayová / Vo filme Duchoň

Prebudil sa, keď si práve balila veci. Vladko Plevčík sa už nečuduje, že sa Petra rozhodla odísť

Zuzana Pravňanská / Spadla z oblakov

Tyran ju presvedčil, že na vine je ona. Majka z Guru obsluhuje v mäsiarstve a je najšťastnejšia na svete

Najkrajšie veľkonočné SMS priania 2026. Týmito originálnymi správami urobíte radosť rodine aj priateľom

Ilustračné fotografie.
Ilustračné fotografie. — Foto: Gemini/Dobré noviny

Už ste svojím blízkym poslali pekné veľkonočné prianie?

Veľká noc je časom radosti, nádeje, nových začiatkov aj vzájomného obdarovania – hoci aj len krásnym slovom. Pripravili sme pre vás výber najkrajších a najvtipnejších veľkonočných prianí, vinšov a milých SMS správ, ktoré môžete poslať svojim blízkym a vyčariť im úsmev na tvári. Nech sa slová stanú mostom k tým, na ktorých myslíte.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veľkonočné SMS priania pre najbližších:

  • Maľované vajíčko, pekný úsmev na líčko, k tomu zdravia dosť, peknú Veľkú noc.

  • Gúľa sa k Vám tichúčko, veľkonočné vajíčko. Prichádza len na čas krátky, zaželať Vám krásne sviatky.

  • Nech sú vaše dni naplnené šťastím, nech si sviatky užijete v pokoji a máte radosť zo všetkého, čo jar so sebou prináša. Krásnu Veľkú noc!

  • K novej jari veľa sily, by ste zdraví dlho žili. Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody.

  • Nech veľkonočné zvony sladko zvonia a naplnia celý svet radosťou a pokorou, nech rozozvučia hory, údolia a nech šíria ich krásny spev čo najďalej. Nech vám zaželajú i v mene našej rodiny tie najkrajšie veľkonočné sviatky.

  • To vajíčko maľované, kvietočkami cifrované, to vajíčko posielam, koho v srdci nosievam. Pekné veľkonočné sviatky praje...​

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • Preveselé sviatky jari, slnko v každej jednej tvári. Bystré nohy, svižný korbáč, šunku, chlebík ba aj koláč. Trošku kriku, šťastia moc, skrátka krásnu Veľkú noc.

  • Prajeme Vám radostné prežitie veľkonočných sviatkov. Nech váš dom je plný pokoja, stôl hýri hojnosťou a srdcia blízkych sú naplnené láskou a porozumením.

  • Tento pozdrav z veľkej diaľky prichádza, vôňu jari vôňu kvetov sprevádza. Tak ako sa aj tento rok tráva zelená, tak nech zdravím oplýva aj tvoja veľká rodina. Nech stoly plné dobrôt máte, Veľkú noc spoločne si vychutnáte!

  • Preveselé sviatky jari, slnko v každej jednej tvári. Bystré nohy, svižný korbáč, šunku, chlebík ba aj koláč. Trošku kriku, šťastia moc, skrátka krásnu Veľkú noc.

Vtipné veľkonočné SMS priania, ktoré rozosmejú:

