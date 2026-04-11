Z hudobnej legendy je obyčajný človek v montérkach. MC Erik prezradil, aký mal vzťah s krásnou Barbarou
Z hudobnej legendy MC Erika je dnes obyčajný človek. — Foto: Instagram @ mcerikofficial

Známeho speváka v časoch najväčšej slávy poznalo celé Slovensko.

V 90. rokoch patrili medzi najznámejšie hudobné zoskupenia a keď sa povedalo MC Erik a Barbara, fanúšikovia boli vo vytržení. Legendárne spevácke duo pobláznilo celé Slovensko a ich ikonické hity aj po rokoch vyvolávajú v ľuďoch nostalgické spomienky.

Niektorým však dodnes nedá spávať ani vzájomný vzťah medzi Erikom Arestom a Barbarou Haščákovou, keďže chémia medzi nimi fungovala bravúrne. Niekdajšia hudobná legenda bola nedávno hosťom v podcaste Návraty, v ktorom vyjavila pravdu o ich skutočnom vzťahu a tiež to, ako sa z hudobnej legendy stal spevák obyčajným človekom v montérkach a na rebríku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zimomriavky pri Barbare

Rodák z Rimavskej Soboty spoluzaložil koncom 80. rokov skupinu Maduar, hoci o spievaní jednotlivých členov skupiny nemal žiadne ilúzie. „Hrali sme živú hudbu a popravde to nebolo nič moc. Neboli sme ani veľmi dobrí muzikanti, ani dobrí speváci,“ priznával otvorene v relácii Zlaté 90ky. Keď potom objavil elektronickú hudbu, presvedčil chalanov v kapele, aby začali robiť tanečné pesničky a tie sa nakoniec stali hitmi v celom Slovensku i Česku. „Splnil sa mi sen, o ktorom som ani nevedel, že ho mám,“ spomínal Erik.

Erik Aresta a Barbara Haščáková.
Tá najväčšia sláva však ešte len mala prísť. Keď sa k nim totiž pridala 14-ročná Barbara Haščáková z Košíc, všetko sa razom zmenilo. „Vypočuli sme si ju a hneď sme mali zimomriavky, spadla nám sánka. Už si len spomínam, ako sme niekde v čínskej reštaurácii na terase žiadali Barbariných rodičov, aby jej dovolili v 14 rokoch s nami cestovať po vystúpeniach,“ vravel Erik Aresta pre Korzár. Pre hádky a konflikty napokon zo skupiny odišiel a spoločne s Barbarou si založili vlastné duo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bola krásna, ale...

Netrvalo dlho a stali sa jedným z najikonickejších hudobných zoskupení nielen na Slovenku, ale aj za našimi hranicami. „Všetko šlo ako v tuneli - koncerty, podpisovačky, rozhovory... Bolo to šialené obdobie,“ spomínal na časy, keď plagáty a fotografie MC Erika a Barbary viseli v takmer každej tínedžerskej izbe.

Vzájomná chémia medzi oboma speváckymi hviezdami fungovala tak dobre, že nejedného fanúšika napadlo, či medzi nimi nie je aj niečo viac ako len pracovný vzťah. Tieto špekulácie však Erik Aresta aj po rokoch od fungovania ich dua vyvracia s tým, že Barbara bola síce krásna baba, ale on ju bral len ako mladšiu sestru.

Na rebríku v montérkach

